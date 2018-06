Torsdagens aktier: Novo til tops i positiv start for C25

Fald i Ambu og Chr. Hansen trækker omvendt ned, men stigningen til sværvægteren Novo på 4,5 pct. til 301,60 kr. vægter højere og trækker eliteindekset, C25, op med 0,7 pct. til 1129,40.

Novo Nordisks to fase 3-studier med Semaglutid viste signifikant større reduktioner i langtidsblodsukker og vægt sammenlignet med selskabets eget præparat Victoza og konkurrenten Sitagliptin, og de resultater er investorerne altså villige til at belønne med en solid kursstigning.

Stærke tendenser for de amerikanske aktier havde på forhånd givet forhåbning om en lettere positiv aktieåbning i Europa, hvor der dog var en streg i regningen i form af den nedjustering, som den tyske bilgigant Daimler kom med onsdag aften.

»Det ser ud til, at vi får lov til at starte lidt bedre op, end man ellers kan frygte, når der er så meget usikkerhed derude. En af de ting, som bliver spændende for os at se, er, hvordan markedet reagerer på den nedjustering, der kom fra Daimler,« sagde senioraktierådgiver Lars Skovgaard Andersen fra Danske Bank før åbningen til Ritzau Finans.

AMBU INDLEDES MED »SÆLG« HOS NORDEA

Udover Novo er der torsdag morgen positiv opmærksomhed om Carlsberg og William Demant, som i den indledende handel stiger henholdsvis 2,0 og 1,3 pct. til kurserne 746,20 kr. og 256,20 kr.

I bunden ligger derimod Ambu med et fald på 3,6 pct. til 228 kr., men det skal ses i lyset af onsdagens store stigning på 9,2 pct., som aktiehandlerne generelt havde svært ved at finde en forklaring på. Desuden har Nordea indledt dækning af Ambus aktie med anbefalingen "sælg".

Derudover falder Chr. Hansen fra åbningen 2,1 pct. til 624,20 kr., efter at den svenske bank SEB har sænket anbefalingen af aktien til "hold" fra tidligere "køb". Samtidig er kursmålet skruet op til 650 kr. fra førhen 640 kr., skriver Bloomberg News.

DNB Markets har desuden hævet sit kursmål for aktien til 720 kr. fra tidligere 660 kr. Anbefalingen af aktien lyder fortsat på køb.

/ritzau/FINANS