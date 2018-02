Torsdagens aktier: Novo, TDC og Coloplast trak C25 i dybet

Samlet set faldt C25-indekset til 1117,79, som var 1,7 pct. lavere end onsdagens lukkeniveau.

Indeksets tungeste selskab, Novo Nordisk, rapporterede for fjerde kvartal en omsætning på 28,0 mia. kr. mod ventet 28,5 mia. kr. blandt analytikerne ifølge estimater indsamlet af Ritzau Estimates. Og driftsoverskuddet (EBIT) skuffede med 10,1 mia. kr. mod ventet 10,4 mia. kr.

Straffen var et kursfald på 7,3 pct. til 309 kr.

- Den har jo kørt rigtigt stærk op til regnskabet, og analytikerne har været pænt positive på den. Men som vi kan se i andre selskaber, er ikke plads til skuffelser, og de skuffer på både top og bund. Og især i insulinforretningen, som jo er særdeles vigtig. Og deres forventninger i forhold til euro-dollar-kursen er måske en anelse mere negative, end markedet havde regnet med, konstaterer senioraktiehandler i Sydbank Christian Thatje.

Han peget generelt på svækkelsen af dollar som en aktuel udfordring for de europæiske selskaber, og det samme gjorde afgående finansdirektør i Novo Nordisk Jesper Brandgaard på torsdagens telekonference efter regnskabet:

- Realiteten er, at vi vil have en negativ effekt på vores driftsresultat på omkring 5 mia. kr. som følge af valutakursudviklingen, primært den amerikanske dollar og valutaer på emerging markets, der er knyttet til den amerikanske valuta, sagde Jesper Brandgaard.

HÅB OM OPKØB AF TDC SVINDER IND

Dagens grimmeste børsoverraskelse kom fra TDC, der køber medievirksomheden MTG's nordiske forretning for små 15 mia. kr. Handlen finansieres gennem 309 mio. nye TDC -aktier, mens MTG derudover får 2,5 mia. kr. i kontanter. Dermed vil MTG efterfølgende eje 28 pct. af TDC.

Samtidig med handlen offentliggjorde TDC sit regnskab for fjerde kvartal, der ellers var sat i kalenderen til fredag morgen. Teleselskabet nåede i de sidste tre måneder af 2017 et driftsoverskud før af- og nedskrivninger, EBITDA, på 1959 mio. kr. Det er et fald fra 2058 mio. kr. i samme periode året før og svarer til en tilbagegang på 4,6 pct.

Men det var milliardsatsningen på MTG-aktiviteterne, der bombede TDC-aktien til bunds i C25, hvor aktien tabte 8,1 pct. til 36,76 kr.

- Det virker voldsomt. Men du har jo den kapitaludvidelse forude, som tynger hårdt på kursen. Og så kan man også forestille sig, at der er nogle investorer, der har spekuleret i et opkøb af TDC, især med det, der er sket på det seneste i hele telecom-sektoren, og de er måske lidt skuffede over det, der nu er sket, antager Christian Thatje.

- Selv om man på den lange bane godt kan sige, at TDC's løsning ser ganske fornuftig ud, tilføjer han.

ØRSTED TÆNKER UD AF BOKSEN

Sammenlignet med børsdramatikken omkring Novo og TDC gik det anderledes fredeligt for sig med offentliggørelsen af kvartalsregnskabet fra Ørsted torsdag morgen.

- Ja, den næsten drukner jo i dagens meldinger, konstaterer Christian Thatje.

Energiselskabet fik for oktober, november og december et driftsoverskud før af- og nedskrivning, EBITDA, på 13.032 mio. kr., som var stort set som ventet af analytikerne ifølge estimater indsamlet af Ritzau Estimates, efter at selskabet opjusterede forventningerne til EBITDA-resultatet for hele 2017 så sent som i januar i år.

Sammen med regnskabet fulgte oplysninger om et udbytte på 9 kr. per aktie. Det svarer til en udbyttebetaling på samlet 3,8 mia. kr. og svarer dermed til en markant større stigning i udbyttet end tidligere varslet, da selskabet i skikkelse af Dong Energy i 2016 gik på børsen.

Energiaktien sluttede i toppen af C25 med et plus på 2,0 pct. til 371,30 kr.

- De viser, at de vil gå nye veje. De nævner vind og sol og lagring, og det at de tænker ud af boksen og i nye muligheder - det er det, man godt kan lide. Og den grønne historie, der ligger i selskabet, den kan især udlandet godt lide, siger Christian Thatje.

COLOPLAST SKUFFEDE ENDNU ENGANG

Coloplast fik et dårligere første kvartal af det forskudte regnskabsår 2017/18, end analytikerne havde regnet med. Medicoselskabet omsatte for 3955 mio. kr. i kvartalet, hvor analytikere havde ventet et salg på 4015 mio. kr. ifølge estimater indsamlet af Ritzau Estimates. Salget voksede fra 3755 mio. kr. i samme periode for et år siden.

Den organiske vækst var 8 pct. Analytikerne havde ventet en organisk vækst på 8,2 pct. mod 6 pct. i samme kvartal 2016/17.

Det er især i hud- og sårpleje-enheden, at selskabet går tilbage. Her faldt den organiske vækst til minus 5 pct. Analytikerne havde ellers estimeret en stigning på 7,1 pct. ifølge estimater

Coloplast-aktien faldt 3,8 pct. til 512,20 kr.

- Endnu engang formår de at skuffe på regnskabet, og jeg kan snart ikke mindes, hvornår de ikke har gjort set. Og sådan som den aktie er prissat, så er der ikke plads til skuffelse, mener Christian Thatje.

- Nu var det så sår- og hudpleje, som endnu en gang skuffer, konstatere han.

KONUKRRENTNYT TIL LUNDBECK OG DANSKE BANK

Torsdagens øvrige selskabsrelaterede nyheder vedrørte blandt andet Lundbeck, hvis japanske partner, Takeda, meldte om tocifret salgsvækst for de to selskabers fælles antidepressiv, Trintellix, på det amerikanske marked i kalenderårets fjerde kvartal. Takeda solgte Trintellix for 126 mio. dollar svarende til en fremgang på 55 pct. fra samme periode sidste år. Lundbeck steg 1,1 pct. til 309 kr.

Og for Danske Bank, der kommer med kvartalsregnskab fredag morgen, kunne regnskabet fra den norske storbank DNB være inspirerende. Det viste tab på udlån på kun det halve af det ventede, mens handelsindtægterne lå næsten 20 pct. over estimaterne. Aktien i Danske Bank faldt 0,6 pct. til 242,10 kr.