Torsdagens aktier: Novo mildnede tilbagegang for C25 efter succestal

Med indekstunge Novo Nordisk i toppen holdt det danske C25-indeks sig fri af de mere markant indeksfald, der prægede de europæiske kolleger blandt andet inspireret af en nedjustering fra den tyske bilkoncern Daimler.

Novo Nordisk leverede sent onsdag positive resultater af nye studier af diabetesmidlet Semaglutid, og det blev torsdagens mest betydningsfulde selskabsspecifikke aktienyhed, som trak medicinalaktien 3,7 op til 299,20 kr. og bidrog til, at C25 kunne lukke med et middelmådigt minus på 0,2 pct. til 1119,15.

- Der er ingen tvivl om, at det er Novo, der driver udviklingen i dag. Det var nogle rigtig flotte tal, de kom med, og det skal de belønnes for, siger senioraktiehandler i Sydbank, Christian Thatje.

Novo Nordisks to fase 3-studier med Semaglutid viste signifikant større reduktioner i langtidsblodsukker og vægt sammenlignet med selskabets eget præparat Victoza og konkurrenten Sitagliptin.

Hos Jefferies var udfaldet af de to Semaglutid-studier forudset, og finanshuset holder fast i sin forventning om et salg på 29 mia. kr. for diabetespillen på sigt.

Fredag begynder konferencen i American Diabetes Association, ADA, som også kan bringe opmærksomhed til den danske medicinalaktie.

Udviklingen i det danske eliteindeks skal ses på baggrund af en generelt negativ undertone i det europæiske aktiemarkedet, der greb om sig ud på eftermiddagen. Det fælleseuropæiske Stoxx 600-indeks lå ved dansk lukketid 1,0 pct. lavere.

- Der kom lidt ekstra pres på i eftermiddag på grund af Italien, hvor der er udnævnt eurokritikere til formandsposter i to parlamentsudvalg, påpeger Christian Thatje.

- Og den nedjustering, der kom fra Daimler i relation til handelskrigen har også givet lidt, mener aktiehandleren.

Næstøverst i C25 lukkede Carlsberg med et plus på 1,5 pct. til 742,20 kr. Og her er forklaringen ifølge de forlydender, Christian Thatje kender til, at bryggerierne kan glæde sig over en særlig gunstig udvikling i ølsalget under fodbold-VM i Rusland. Der skulle endda være tale om truende knaphed. Aktien i Royal Unibrew sluttede uændret i 468 kr.

AMBU PÅ HASTIG RETRÆTE

I bunden af eliteindekset faldt Ambu-aktien 10,2 pct. til 212,20 kr. efter en rekordstigning på 9,2 pct. onsdag. Den blev delvist forklaret med, at Ambu-ledelsen er på roadshow med dygtig præsentation af selskabet.

Men torsdag indledte Nordea dækning af aktien med anbefalingen "sælg" og et kursmål på 167 kr.

SURT OG SØDT FRA ANALYTIKERNE

Torsdagens aktiehandel var i det hele taget præget af finanshusenes justeringer af kursmål og anbefalinger.

Det gjaldt blandt andet for Chr. Hansen, der sluttede tæt på bunden af C25 med et fald på 2,4 pct. til 623 kr.

Schweiziske UBS sænkede anbefalingen af ingrediensaktien til "neutral" fra "køb", men hævede samtidig kursmålet til 635 kr., fremgår det af et analysenotat. Kursmålet var tidligere 615 kr.

Også svenske SEB har sænket sin anbefaling af aktien - til "hold" fra tidligere "køb" - men samtidig er kursmålet skruet op til 650 kr. fra 640 kr. ifølge Bloomberg News.

Yderligere har DNB Markets hævet sit kursmål for ingrediensaktien til 720 kr. fra tidligere 660 kr.

Også GN Group fik sænket anbefalingen af UBS til "neutral" fra "køb", mens kursmålet ifølge Reuters blev løftet til 285 kr. fra 250 kr. Aktien steg 0,9 pct. til 293,30 kr.

Og branchekollegaen William Demant Holding fik sit kursmål hævet 12 pct. til 270 kr. hos Commerzbank, og aktien blev løftet 0,4 pct. til 254 kr.

/ritzau/FINANS

Henning Nielsen +45 33 30 03 35 Ritzau Finans, E-mail: finans@ritzau.dk, www.ritzaufinans.dk