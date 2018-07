Torsdagens aktier: Nordea topper C25, mens Danske får et mildt comeback

Nordea tages pænt imod for sit halvårsregnskab, mens Danske Bank genvinder en brøkdel af det tabte fra onsdagens store kursfald.

Det er med til at hive C25-indekset til en stigning på 0,2 pct. til 1134,18 efter godt ti minutter, mens de fleste indeks i Europa ellers falder - dog med relativt små udsving.

NORDEA LEVEREDE PÆNT

Nordeas regnskab bød på lidt lavere indtægter end ventet, mens omkostningerne og nedskrivningerne til gengæld overraskede til den positive side og sikrede den skandinaviske storbank et større overskud end forudset.

Helt nøjagtigt tjente banken 1085 mio. euro efter skat i andet kvartal, hvor der var spået 1030 mio. euro ifølge Ritzau Estimates.

»I overskrifter rammer regnskabet inden for skiven,« siger aktieanalytiker Mikkel Emil Jensen fra Sydbank til Ritzau Finans.

Han fremhæver, at kerneposterne - nettorenter og gebyrer - er nogenlunde som ventet, og at udlånet stabiliseres, hvilket er med til at understøtte kerneposterne fremadrettet.

I regnskabet gentager Nordea-chef Casper von Koskull sin ambition om at løfte overskuddet i år set i forhold til 2017, men alt andet havde også været en stor, negativ overraskelse. Til gengæld er det nu usandsynligt, at Nordeas indtægter vil stige, hvilket ellers var planen fra starten af året.

Nordea-aktien stiger 2,4 pct. til 64,44 kr. og topper C25.

DANSKE BANK REJSER SIG LIDT

Kollegaen i storbankkategorien, Danske Bank, blev onsdag straffet hårdt af aktiemarkedet for et skuffende halvårsregnskab. 9,1 pct. faldt aktien, efter at især bankens handelsindtægter og omkostninger var dårligere end forudset i andet kvartal.

Jyske Bank beskrev det som et "elendigt" kvartal, og siden har analytikere i ind- og udland stået i kø for at sænke deres kursmål for Danske Bank: JPMorgan, DNB, ABG Sundal Collier, Nordea, SEB, Credit Suisse og Kepler Cheuvreux har allerede været ude med kniven inden for de første 24 timer. Alle bevarer dog et kursmål et godt stykke over den kurs, Danske Bank faldt til.

Torsdag starter bankaktien med at stige 1,4 pct. til 179,70 kr. og blander sig dermed også i toppen af et relativt roligt C25.

KONKURRENTNYT FRA EUROPA

DSV og Scandinavian Tobacco Group kan torsdag se til Europa for nyt om deres respektive brancher.

For DSV er det regnskabet fra rivalen Kuehne + Nagel, der skal nærstuderes. Schweizerne leverede fremgang i både omsætning og indtjening i første halvår og melder om et positivt syn på andet halvår ifølge topchef Detlef Trefzger.

DSV er startet dagen med en fremgang på 0,7 pct. til 515,20 kr.

I tobakssektoren har Swedish Match leveret halvårstal i morgentimerne og vist overraskende stor fremgang i både salg og indtjening. Selskabet tror også på bedre takter uden for Skandinavien, hvor der før var ventet tab på salget af snus og nikotinposer.

Senere på dagen leverer også amerikanske Philip Morris International sit regnskab. Inden da falder Scandinavian Tobacco Group 0,2 pct. til 101,80 kr.

BIOPORTO FORSØGER SIG IGEN I USA

Det danske biotekselskab Bioporto har onsdag søgt de amerikanske sundhedsmyndigheder, Food and Drug Administration (FDA), om markedsføringstilladelse til dets NGAL-test i USA.

FDA afviste i 2016 at godkende NGAL-testen, men Bioporto sendte en ny ansøgning ind senere det år og udviklede i 2017 en ny forsøgsprotokol, hvorefter selskabet har indrullet mere end 500 patienter i USA på 17 forskellige hospitaler.

Med udgangspunkt i en standardproces for godkendelse hos FDA forventer Bioporto en afgørelse omkring sin ansøgning inden udgangen af 2018, hvorefter selskabet potentielt kan markedsføre NGAL-testen i slutningen af i år eller i starten af 2019.

Investorerne synes godt om meldingen og sender Bioporto 6,4 pct. højere til 3,345 kr. i den tidlige handel.