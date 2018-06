Torsdagens aktier: Netcompany åbner højt og flot - Lundbeck falder

Det danske aktiemarked er som ventet i god form og følger dermed tendensen i det øvrige Europa, hvor der også er stigninger fra morgenstunden. C25-indekset stiger 0,2 pct. til 1127,63.

Lundbeck falder 1,3 pct. til 442,50 kr. Selskabet meddelte sent onsdag, at man havde indgået et forlig med det amerikanske justitsministerium og skal betale 336 mio. kr. Sagen handler om betaling til patientsstøtteorganisationer.

Forliget, som endnu ikke er færdigforhandlet, men som ikke omfatter en indrømmelse af skyld fra Lundbecks side, sker i forlængelse af de amerikanske myndigheders undersøgelse af datterselskabet Lundbeck LLC's "relationer og donationer" til patientstøtteorganisationer i USA. 336 mio. kr. kan lyde af meget, og ifølge Sydbank er Lundbeck da heller ikke sluppet billigt, selv om det kunne have været værre.

I toppen af indekset ligger Danske Bank med en stigning på 1,5 pct. til 218,70 kr. Dermed kan det konstateres, at aktiekursen er upåvirket af, at banken ifølge Børsen er en central del af en russisk svindelsag, hvor over 1 mia. kr. er blevet stjålet fra den russiske stat og hvidvasket.

Smykkeselskabet Pandora stiger 0,5 pct. til 503,80 kr. efter at have fået kørt tallene igennem det store regneark hos analytikerne i Danske Bank. Efterfølgende har banken sænket kursmålet til 700 kr. fra 750 kr.

Mærsk falder 0,6 pct. til 9820 kr. efter have været under luppen hos HSBC, der ifølge Bloomberg News har sænket anbefalingen til hold fra køb, mens kursmålet er skåret til 10.400 kr. fra 12.000 kr.

Uden for C25 har biotekselskabet Onxeo meddelt, at det har solgt rettigheder til kræftmidlet Beleodaq til det amerikanske selskab SWK Holdings Corporation. Aftalen sikrer Onxeo 7,5 mio. dollar (47,5 mio. kr.) i kassen, mens SWK Holdings Corporation får ret til at modtage 13,5 mio. dollar (85,4 mio. kr.) i royalties og milepælsbetalinger fra det fremtidige salg af Beleodaq. Aktien stiger 4,3 pct. til 9,86 kr.

Beleodaq blev i 2014 godkendt på det amerikanske marked som andenlinjebehandling af lymfekræft og bliver solgt via partneren Spectrum Pharmaceuticals. Tidligere i år nedskrev Onxeo værdien af Beleodaq med 283 mio. kr.