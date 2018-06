Torsdagens aktier: Negativ tendens og forudsigeligt Chr. Hansen regnskab

De amerikanske aktiefutures ligger godt nok med pæne plusser torsdag, men selve de underliggende markeder er faldet en del mere efter dansk lukketid onsdag, og med den fortsatte usikkerhed om handelsstridighederne mellem USA og renten af verden - og især Kina - er risikoaversion fortsat det dominerende samtaleemne.

Onsdag eftermiddag lukkede C25 med et plus på 0,3 pct. til 1101,32.

Det brede amerikanske S&P 500-indeks faldt 1,4 pct. efter dansk børslukketid onsdag. S&P-futuren kan "kun" fremvise en stigning på 0,3 pct. torsdag morgen så det samlede billede er fortsat negativt.

Også de asiatiske akter ligger underdrejede, mens futuren på det tyske Dax-indeks ligger med et minus på godt 0,2 pct., og den britiske FTSE 100 indeks-future viger knap 0,2 pct.

REGNSKABER OG KURSMÅL DOMINERER

Chr. Hansens regnskab for tredje kvartal adskiller sig ikke meget fra analytikernes estimater på de store linjer. Omsætningen var 283 mio. euro, driftsmarginale var 29,7 pct., og før skat var der knap 79 mio. euro at gøre godt med.

Analytikere adspurgt af Ritzau Estimates havde ventet et salg på 289 mio. euro, en driftsmarginal 29,7 pct. og et overskud før skat på knap 81 mio. euro.

Chr. Hansen holder fast i forventningerne om en organisk salgsvækst på mellem 8 og 10 pct. og en driftsmargin, EBIT-margin, på omkring 28,9 pct. Analytikerne ventede forud for regnskabet en organisk vækst på 8,8 pct. og en EBIT-margin på 29,7 pct. for hele året.

Chr. Hansen steg onsdag 1,9 pct. til 626 kr.

Vestas kan komme i fokus, da selskabets ordreindgang har det med at klumpe sig sammen frem mod kvartalsafslutningerne. I løbet af den seneste uge har selskabet annonceret en stribe kontrakter.

Dertil kommer et sænket kursmål hos storbanken JPMorgan, der nu vurderer aktien til 475 kr. mod tidligere 485 kr. Anbefalingen er uændret overvægt ifølge Bloomberg News.

Vestas faldt 0,5 pct. onsdag til 393,60 kr.

Malingskoncernen Flügger aflægger regnskab fjerde kvartal og dermed for hele det forskudte regnskabsår 2017/18. Flügger har på forhånd annonceret forventninger om en omsætning for hele året på cirka 1850 mio. kr. og et EBI-resultat på 40-50 mio. kr.

Flügger lukkede onsdag uændret i 356 kr.

Finanshuset Kepler Cheuvreux har ifølge data fra Bloomberg News fastsat et langsigtet kursmål for aktien i GN Store Nord til 236 kr. Hidtil var den langsigtede vurdering 218 kr.

I samme omgang gentages anbefalingen "reducer" fra sidste måned, hvor Kepler valgte at reducere anbefalingen en anelse i forbindelse med, at den danske headset- og høreapparatkoncern offentliggjorde regnskab for første kvartal. I samme omgang blev kursmålet sat ned til de 218 kr. fra 225 kr.

GN Store Nord steg 1,0 pct. onsdag til 291,90 kr.

Novo Nordisks topledelse har på den nyligt overståede diabeteskonference i USA sagt, at besparelser er undervejs, men de vil komme trinvis. Det skriver Børsen torsdag.

Aktien lukkede onsdag i 294 kr. efter et fald på 0,3 pct. I USA lukkede Novo Nordisks ADR i 45,43 dollar svarende til 292,90 kr. torsdag morgen.

Medicoselskabet Ambu har ifølge Berlingske Business haft en kursstigning på 5500 pct. over de seneste ti år. Men selskabets topchef, Lars Marcher, betegner det som »kun resultatet af første halvleg«.

Ambu steg onsdag 1,7pct. til 217 kr.

/ritzau/FINANS