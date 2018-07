Torsdagens aktier: Mærsk trampede til tops og trak C25 i grønt

Med et stabilt tråd trampede de to Mærsk-aktier torsdag sejt mod toppen af det danske C25-indeks, hvor B-aktien sluttede øverst med et plus på 3,4 pct. til 8550 kr., mens Mærsk-A måtte nøjes med en fjerdeplads og et plus på 2,5 pct. til 8035 kr.

Stigningen for de to indekstunge tandem-aktier trak en grøn farve over C25, som sluttede i 1136,79 eller 0,4 pct. højere end onsdagens lukkeniveau efter en negativ udvikling i den første del af handelsdagen.

Det var tredje dag i træk, at Mærsk-aktierne løftede sig efter en periode med mere svingende bevægelser med negativ tendens, bemærker senioraktierådgiver i Jyske Bank Martin Munk.

- Men jeg ser ikke umiddelbar nogen fornuftig forklaring på stigningen. Ud over at handelskrigen måske er trukket lidt i baggrunden, men den lurer stadig. Og så har aktierne være presset langt ned over en længere periode, konstaterer han.

NORDEA SKUFFEDE IKKE

Dagen regnskab kom fra den skandinaviske bank Nordea, og det blev positivt modtaget. Bankaktien sluttede 2,8 pct. højere i 64,70 kr.

Samlet leverede den skandinaviske storbank et overskud på 1085 mio. euro efter skat i andet kvartal, hvor der var spået 1030 mio. euro ifølge Ritzau Estimates. Kerneposterne - nettorenter og gebyrer - var nogenlunde som ventet. Udlånet stabiliseres, og det er med til at understøtte kerneposterne fremadrettet.

I regnskabet gentog Nordea-chef Casper von Koskull sin ambition om at løfte overskuddet i år set i forhold til 2017, men alt andet havde også været en negativ overraskelse. Til gengæld er det nu usandsynligt, at Nordeas indtægter vil stige, hvilket ellers var planen fra starten af året.

Markedet læste handelsindtægterne som skuffende, men forventningerne til Nordeas regnskab var begrænsede efter fire kvartaler med skuffelser, og torsdagens kursstigning blev set som et udtryk for lettelse.

DANSKE BANK FIK REVANCHE



Næsten lige så godt gik det Danske Bank, der fik en beskeden revanche efter onsdagens drøje hug på 9,1 pct.

Siden Danske Bank offentliggjorde et kvartalsregnskab onsdag morgen, som Jyske Bank beskrev som "elendigt", har analytikerne stået i kø for at nedjustere deres kursmål for aktien.

Ved børslukketid torsdag havde 11 finanshuse - JPMorgan, DNB, ABG Sundal Collier, Nordea, Kepler, SEB, Credit Suisse, Exane BNP Paribas, Arctic Securities, UBS og Jyske Bank - reduceret kursforventningerne til bankaktien.

Sidstnævnte sænkede desuden anbefalingen af aktien til "køb" fra "stærkt køb".

Men torsdag steg aktien 2,6 pct. til 181,90 kr.

- Det er en rimelig reaktion på kursfaldet onsdag, som efter vores mening var for voldsom, siger Martin Munk.

PANDORA GLIMTER IGEN



For voldsom var også torsdagens indledende fald på over 7 pct. for Pandora, efter at smykkeselskabet havde oplyst, at det skærer priserne på det kinesiske marked for at dæmme op for handel med selskabets smykker på det grå marked.

- Der var måske nogle, der tænkte, at prisnedsættelsen ville få større effekt på indtjeningen. Men det har Pandora i en senere udtalelse afvist. Og så kan det måske opfattes som positivt, at de gør noget i forhold til et problem, som vi jo godt kendte til, konstaterer Martin Munk.

Og markedet syntes enig i den betragtning. I løbet af eftermiddagens handel blev det indledende kursfald vendt til en stigning, og aktien sluttede 0,3 pct. højere i 454,30 kr.

ØRSTED SMITTET AF BRITISK TILBAGEGANG



I bunden af eliteindekset faldt Ørsted 2,0 pct. til 404,30 kr. Det britiske energiselskab Scottish and Southern Energy (SSE) har ifølge Bloomberg News fortalt, at selskabets strømproduktion har været ramt af mildt vejr i foråret og starten af sommeren.

Og John Musk, der er analytiker ved RBC, siger til Bloomberg News, at han venter, at ejere af britiske havmølleparker også kan blive ramt af reduceret strømproduktion.

- Og Ørsted har jo produktion i området, konstaterer Martin Munk.

Blandt de øvrige C25-selskaber fik Carlsberg hævet sit kursmål hos franske Exane BNP Paribas til 810 kr. fra 730 kr. Bryggeaktien placerede sig midt i eliteindekset med en stigning på 0,7 pct. til 787,60 kr., som er lukkekursrekord for aktien.

For ISS var der opbakning fra britiske Barclays. Banken skriver i en analyse, at ISS-aktien er blandt de mest attraktive i den europæiske servicesektor gående ind i andet halvår. Serviceaktien sluttede torsdagens handel med et plus på 2,1 pct. til 227,70 kr.

BIOPORTO SENDT FREM



Det danske biotekselskab Bioporto havde onsdag søgt de amerikanske sundhedsmyndigheder, Food and Drug Administration (FDA), om markedsføringstilladelse til selskabets NGAL-test i USA, der tidligere er blevet afvist.

Bioporto venter en afgørelse omkring sin ansøgning inden udgangen af 2018, hvorefter selskabet potentielt kan markedsføre NGAL-testen i slutningen af i år eller i starten af 2019.

Investorerne synes godt om meldingen og sendte Bioporto 5,3 pct. højere til 3,31 kr.



/ritzau/FINANS