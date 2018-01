Torsdagens aktier: Mærsk trak C25 i plus med Vestas som modpol

Efter en noget flad udvikling i begyndelsen af dagens handel lukkede det samlede eliteindeks torsdag i 1155,34 svarende til et plus på 0,2 pct. i forhold til onsdagens slutniveau.

- Generelt har det været et meget positivt marked efter stærke makrotal fra USA i eftermiddag. De fortsætter bare den udvikling, vi har set, og den private jobrapport, løfter måske forventningerne til den officielle jobrapport, vi skal se i morgen, bemærker senioraktiehandler i Sydbank, Christian Thatje.

Den private ADP jobrapport viste torsdag eftermiddag en jobskabelse på 250.000 nye job i USA i december mod en forventning på 190.000 nye job ifølge Bloomberg News.

Mærsk B-aktien steg 3,0 pct. til 11.225 kr. i toppen af eliteindekset.

- For Mærsk har du stadigvæk nogle gode rater og gode stigninger for rederierne i Japan. Aktien har jo ikke haft det bedste 2017, men nu har du en god fundamental udvikling og en god makroøkonomisk situation, som Mærsk måske kan drage fordel af, noterer Christian Thatje.

DANSKE BANK og ISS TRAK OP

Med på den grønne gren i eliteindekset var også Danske Bank med et plus på 0,9 pct. til 243,50 kr., og her var forklaringen ifølge Christian Thatje, at banken er blevet føjet til listen over "top picks" hos den schweiziske storbank UBS med afsæt i bankens stærke kapital grundlag.

Også ISS bidrog til den positive udvikling i C25 med et plus på 1,0 pct. til 244,40 kr., efter at Carnegie indledte dækning af aktien med en købsanbefaling. Samtidig lyder kursmålet ifølge Bloomberg News på 285 kr.

PRISPRES IGEN I FOKUS FOR VESTAS

Vestas forblev i bunden af C25 med et fald på 2,7 pct. til 421,80 kr. Aktien var allerede onsdag den mest faldende C25-aktie med et tab på 1,5 pct. efter en stigning på 2,6 pct. tirsdag, hvor investorerne kvitterede for en stærk ordrestrøm i slutningen af 2017.

Men nu er fokus tilbage på prispres, mener Christian Thatje

- Det er det evige dilemma for Vestas. De, der ser negativt på aktien, peger stadigvæk på det prispres, der ligger i sektoren. Og i 2018 skal Vestas udvikle det stærke ordreflow, de har haft for at kunne kompensere for prispresset. De skal virkelig øge deres volumen, påpeger aktiehandleren.

MISMODIGE MEDICINALAKTIER

Med i den røde del af C25 var også Genmab, der tabte 2,1 pct. til 1035 kr. Svenske SEB sænkede kursmålet for Genmab-aktien til 1160 kr. fra 1280 kr., men gentog anbefalingen "hold".

Yderligere har den amerikanske hedgefond AQR Capital Management øget sin short-position i Genmab-aktien og dermed forstærket sin satsning på kursfald.

Lundbeck-aktien tabte 1,9 pct. til 311,30 kr. Medicinalkoncernen er ifølge dagbladet Børsen havnet i et dødvande, der næppe ændres, før en ny topchef er fundet, og en ny strategi er annonceret til investorerne

TCM STØTTES AF BØRSBANKERNE

Blandt sidepapirerne steg TCM Group 3,1 pct. til 101 kr. Både Danske Bank og ABG Sundal Collier, der sammen med Carnegie var med til at børsnotere køkkenproducenten, har indledt dækning af aktien med anbefalingen "køb" og et kursmål på 125 kr.

Protesekoncernen Össur sluttede dagen 2,5 pct. højere i 28,50 kr. Oticon Fonden har øget sin ejerandel i det islandske selskab til lidt over 50 pct. af selskabet. I oktober lå ejerandelen på knap 48 pct.