Torsdagens aktier: Mærsk og NKT steg til tops på nyhedsstille dag

- Overordnet set har vi haft en dag med ikke så forfærdeligt mange selskabsspecifikke nyheder. Men vi ser, at aktierne ikke ligger fladt. Altså vi har et fladt marked, men med stigninger og fald på over 1 pct. over en bred kam, konstaterer børsmægler Nikolaj Holmsgaard i ABG Sundal Collier.

11 af indeksets 23 aktier lukkede torsdagens handel i plus.

NKT aktien steg hen over eftermiddagen og sluttede 2,5 højere i 195,50 kr.

- Vi har faktisk ikke hørt hvorfor. Men jeg kan da se, at det er udlandet, der er begyndt at købe heftigt op siden klokken 14, siger Nikolaj Holmsgaard.

Industriaktien fik følgeskab af Mærsk, hvis B-aktie steg 2,6 pct. til 9234 kr.

- Og hvorfor gør den det? Igen ikke de helt store selskabsspecifikke nyheder, men det er en aktie, der har haft det svært i det seneste stykke tid. Og det kan være, at der på den geopolitiske scene er kommet en lille dæmper på, og at man tænker, at så er der lejlighed til at købe lidt op. Den begynder stille og roligt og se lidt billig ud, mener børsmægleren.

Stigningerne modvirkes af fald i især medicinalaktierne, som - igen - ikke kunne begrundes selskabsspecifikt.

- Farmaaktierne er lidt presset i dag, konstaterer Nikolaj Holmsgaard. Han noterer et fald i Novo Nordisk på 1,9 pct. til 287,55 kr., for Lundbeck på 0,1 pct. til 347,90 kr., og for Coloplast på 0,8 pct. til 522,80 kr.

- Det er især det amerikanske marked, der spøger. Der er snak om, at præsident Donald Trump skal ud at snakke om medicinpriser om en uge eller to, siger Nikolaj Holmsgaard.

Med de udsigter hjalp det ikke Novo, at selskabet torsdag morgen kunne oplyse, at det har fået en godkendelse fra de canadiske sundhedsmyndigheder til at kunne markedsføre sit kombinationsprodukt Xultophy til voksne med type 2-diabetes.

Danske Bank var også med til at trække eliteindekset baglæns med et fald på 0,6 pct. til 223,80 kr., og her spiller det ind, at amerikanske Morgan Stanley torsdag morgen sænkede sin anbefaling af aktien til "ligevægt" fra "overvægt".

Nordea fik samtidig hævet anbefaling sin til "overvægt" fra "ligevægt" hos Morgan Stanley, og det løftede Nordea-aktien 1,2 pct. til 63,44 kr.

Morgan Stanley har reduceret kursmålet for Danske Bank til 270 kr. fra 290 kr., mens kursmålet for Nordea er hævet til 78,79 kr. fra 73,06 kr.

LÆS MERE : Onsdagens aktier: Jyske Bank steg mest efter fusionsplaner

Uden for eliteindekset fik Sydbank hævet anbefalingen til "køb" fra "hold" af Nordea, mens kursmålet blev sat til 250 kr. Sydbank-aktien sluttede 0,4 pct. højere i 235,60 kr.

Mere analytikernyt kom fra Danske Bank selv med en opjustering af kursmålet for energiselskabet Ørsted til 345 kr. fra 325 kr. Energiaktien steg 0,2 pct. til 386,80 kr.

I bunden af C25 befandt sig dagen i gennem Bavarian Nordic, der lukkede med et fald på 2,1 pct. til 175,40 kr.

/ritzau/FINANS