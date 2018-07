Torsdagens aktier: Mærsk og DSV i top med FLSmidth efter EU-USA-møde

Flere aktier endte i rekord, blandt andet Ambu og høreapparatselskaberne WDH og GN.

- Igen torsdag var handelskrig temaet på aktiemarkedet, men i dag var med en positiv effekt efter onsdagens fælleserklæring efter mødet mellem EU og USA, siger afdelingsdirektør i Sydbank Ole Kjær Jensen til Ritzau Finans.

EU og USA er tilsyneladende blevet enige om en indtil videre løs aftale - en hensigtserklæring - som skal forhindre en eskalering af handelskrigen. Aftalen om forhandlinger, som onsdag aften blev præsenteret på et fælles pressemøde mellem den amerikanske præsident, Donald Trump, og EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, blev taget godt imod af finansmarkederne.

Handelskrigstemaet som hovedrolle afspejlede sig også i topplaceringen i C25, der tilfaldt den af handelskrigen blandt andet noget sønderslåede rederiaktie i A.P. Møller-Mærsk. Mærsk-aktierne endte i C25-toppen med en stigning på 2 pct. i B-aktien til 8742 kr. DSV, der også er faldet meget på truslen om handelskrig, steg 3,3 pct. til en slutkurs på 534,30 kr.

Samlet steg C25-indekset 1,2 pct. til 1170,39.

PEER-REGNSKABER HAVDE EFFEKT

Der var også et par regnskaber fra peer-selskaber til danske selskaber.

FLSmidth fik nyt fra konkurrenten Metso, der aflagde et pænt regnskab og meldte om stigende efterspørgsel efter udstyr til store miner. For tre måneder siden hed det sig kun, at der var stabile udsigter. Det følger tendensen fra onsdagens regnskab fra en anden finsk FLS-konkurrent Outotec.

FLSmidth-aktien steg 3,3 pct. til 407 kr.

- De gode nyheder onsdag fra Outotec, der blev fulgt op torsdag fra Metso, smitter af på FLS, siger Ole Kjær Jensen.

Verdens største bryggeri, AB Inbev, leverede pæn vækst i andet kvartal. Blandt andet VM-slutrunden i Rusland var med til at bidrage til ekstra salg af Budweiser, der var hovedsponsor for slutrunden, i slutningen af perioden. Fremgangen i de samlede tal var dog fortsat ikke nok til at tilfredsstille analytikerne, der ifølge estimater fra Bloomberg News havde sat næsen op efter lidt mere.

Carlsberg-aktien endte i den kedelige ende af C25 med et fald på 0,1 pct. til 784,20 kr. Også Royal Unibrew faldt. Her var faldet 0,7 pct. til 539 kr.

- Faldene i de to bryggeriaktier skyldes også, at defensive aktier ikke står højt på indkøbslisten torsdag, når der atter er risikolyst, siger Ole Kjær Jensen.

PANDORA SPARKET NED AF ANALYSE

Pandora var torsdagens absolutte bundprop i C25 med et fald på 4,1 pct. til 449,80 kr.

En analyse fra investeringsbanken Carnegie meldte om dårlige takter hos Pandoras forhandlere, og så skulle den aktie til bunds.

William Demant Holding og GN Group fik nyt fra italienske Amplifon, der aflagde halvårsregnskab. Den italienske høreapparatforhandler, der har GN Group som en af sine største leverandører, leverede nogenlunde som ventet i andet kvartal, hvor både salget og indtjeningen steg.

GN steg 1,4 pct. til 310,20 kr., mens WDH steg 1,2 pct. til 315,20 kr. For begge aktiers vedkommende var det rekord.

Også Ambu fortsatte i rekordterritorium fortsat på ryggen af forsiden på Dagbladet Børsen onsdag, der spekulerede i en tidobling af omsætningen i fremtiden. Ambu steg 1,7 pct. til 250,20 kr.

Flere politikere udtaler torsdag til Børsen, at de ikke ser en god grund til, at den danske stat skal være storaktionær i Ørsted, hvis selskabet som planlagt sælger det danske elnet fra. Et flertal holder dog fast i ejerskabet.

Ørsted-aktien steg 0,5 pct. til 395,90 kr.

Proteseproducenten Össur afleverede halvårsregnskab. Aktien steg 3,6 pct. til 28,80 kr. efter et andet kvartal med stor vækst, der overgik markedets forventninger.