Torsdagens aktier: Mærsk, Danske Bank og Pandora hang i bremsen

Det danske eliteindeks sluttede dagen i 1094,01 eller 0,5 pct. lavere end onsdagens niveau, mens det brede europæiske Stoxx 600 til sammenligning var steget 0,3 pct. ved danske lukketid trukket frem af fornyet optimisme i forhold til især bilindustrien.

I bunden af indekset lå Pandora med et minus på 4,1 pct. til 419,90 kr. uden selskabsspecifik forklaring. Og samtidig tyngede Mærsk-aktierne med et fald på 2,8 pct. til 7732 kr. for B-aktien.

»I morgen starter jo handelskrigen, konstaterer afdelingsdirektør i Sydbank Ole Kjær Jensen som den sandsynlige forklaring på det fortsatte fald i rederiaktien, der er følsom over for udviklingen i de globale handelsmønstre.«

Finansmarkederne venter, at amerikanske toldsatser over for Kina for milliarder af dollar effektueres fredag, og at Beijing vil svare igen med skyts i samme kaliber. Mærsk-aktierne har været på næsten kontinuerlig nedtur siden handelskrisen tonede frem i horisonten, og i løbet af den seneste måned er B-aktien blevet godt 2000 kr. billigere.

Yderligere har DNB skåret kursmålet for B-aktien med 12 pct. til 10.400 kr., men anbefalingen lyder fortsat på "køb".

Endnu en sort hvidvaskdag for Danske Bank

Danske Bank fortsatte onsdagens nedtur, som blev indledt, da Berlingske Business skrev om suspekte pengestrømme for nye 28 mia. kr., som bringer det samlede beløb af potentielt hvidvaskede penge op på 53 mia. kr.

»Hvidvasksagen påvirker stadig banken,« noterer Ole Kjær Jensen.

Torsdag kom banken på forsiden hos flere erhvervsmedier i samme negative anledning, og derudover sænkede DNB kursmålet for aktien til 255 kr. fra 275 kr. Den norske bank fastholder dog sin købsanbefaling, skrev Bloomberg News.

Bankaktien sluttede 2,6 pct. laver i 192,20 kr.

Vestas var med i bunden af indekset med et fald på 2,0 pct. til 384,90 kr. Jyske Bank bidrog til misstemningen omkring aktien med et notat op til halvårsregnskabet, hvor bankens Vestas-analytiker, Janne Vincent Kjær, blandt andet skriver:

»En stor del af aktiviteten forventes at ligge sent på året, og andet kvartal bliver derfor endnu et kvartal med lav aktivitet. Vi regner derfor ikke med at se særligt gode tal.«

Anbefaling af ISS

Blandt dagens få selskabsspecifikke nyheder peger Ole Kjær Jensen på, at Credit Suisse har indledt dækning af ISS-aktien med anbefalingen "outperform" og et kursmål på 260 kr. Det placerede ISS i den øverste del af C25 med et plus på 0,7 pct. til 216,80 kr.

Øverst i eliteindekset steg Chr. Hansen 2,6 pct. til 621,60 kr. uden baggrund i egentlige nyheder, mens FLSmidth sluttede 2,1 pct. højere i 378,50 kr., parallelt med at råvareaktierne generelt lå i toppen af det europæiske aktiemarked på sektorbasis.

For Carlsberg var der positivt nyt fra det fransk-tyske finanshus Oddo, der indleder dækning af bryggeriaktien med anbefalingen "køb" og et kursmål på 820 kr. Det gav lidt fremgang til aktien, der lukkede 0,2 pct. højere i 769,80 kr.

Mistro til NKT

Uden for C25 blev der slået hårdt til NKT, som onsdag oplyste om en 1,1 mia. kr. stor kabelordre til Ørsteds Hornsea 2-projekt. I første omgang gav det onsdag aktien en stigning på 3,4 pct. Men torsdag vendte stemningen, og aktien tabte 8,3 pct. til 161,90 kr.

»Der bliver stillet spørgsmålstegn ved prisen og marginalerne på aftalen. Om den er påvirket af, at de vil udnytte ledig kapacitet og derfor er gået lidt ned i pris. Og det er fortsat den mest »shortede« aktie,« bemærker Ole Kjær Jensen.

Blandt de mindre aktier faldt Gabriel Holding 3,0 pct. til 580 kr. efter oplysning om et kikset salg af et ejendomsselskab til entreprenøren A. Enggaard. Men salgsbestræbelserne fortsætter, meddelte Gabriel.