Torsdagens aktier: Lettelse over Italien sender Danske Bank til tops

Bekymringerne over den politiske uro i Italien er skubbet i baggrunden torsdag middag, hvor blandt andet Danske Bank retter sig efter fem børsdage med større og mindre kursfald. Også A.P. Møller-Mærsk ligger godt til, efter at en kinesisk konkurrent har hævet raterne. Desuden stiger C25-indekset med 1 pct. til 1120,21

»Der hersker lidt lettelse over, at situationen i Italien ikke er blevet værre, og at de italienske renter er faldet. Vi fik onsdag faktisk et fornuftigt resultatet på en auktion over nye italienske statsobligationer,« siger aktierådgiver i Jyske Bank Martin Munk til Ritzau Finans.

Den toårige italienske rente falder torsdag 52 basispoint til 1,05 pct. oven i et fald på over 100 basispoint onsdag. Rentefaldet kommer efter en tirsdag præget af panik og en rentestigning på over 150 basispoint - den største stigning på enkelt dag i over 22 år.

»Bankerne stod for skud, da de italienske renter steg, men stemningen er vendt til det positive, og bankerne er blandt de sektorer, der klarer sig bedst i dag.«

»Dermed ikke sagt, at balladen om Italien er slut. Det kan blive et forløb, som følger markedet de næste mange måneder,« siger Martin Munk.

Herhjemme stiger Danske Bank med 3,2 pct. til 213,60 kr., og Jyske Bank ligger 1,6 pct. højere i 351,30 kr.

GODT RATENYT TIL MÆRSK

Mærsk-aktierne gør også en god figur. Den kinesiske rival Cosco barsler angiveligt med at hæve fragtraterne, så de kompenserer for den markante stigning i olieprisen de seneste måneder.

Det skriver det kinesiske magasin China Shipping Gazette ifølge Bloomberg News.

Dermed følger Cosco i hælene på Mærsk, CMA CGM, MSC og Hapag-Lloyd, der alle har varslet, at de indfører ekstra gebyrer, som følge af at olieprisen er steget omkring 20 pct. siden årsskiftet. Cosco har afvist at kommentere historien over for Bloomberg News.

B-aktien i Mærsk stiger 2,6 pct. til 9678 kr., og nyder ifølge Martin Munk også godt af en såkaldt sektorrotation, hvor investorerne samler nogle af de konjunkturfølsomme aktier op efter fald tidligere på ugen.

NEDTUR I BIOTEK

I bunden af eliteindekset er der pres på begge af indeksets biotekaktier, Bavarian og Genmab. Bavarian, der er blandt de mest shortede aktier på børsen, falder 1,1 pct. til 193,55 kr., og igen er det udlandet, der er største nettosælger.

Bavarian har onsdag fundet en ny finansdirektør i form af Henrik Juuel, som kommer fra en stilling som CFO i det svensk noterede medicinalselskab Orexo AB. Han afløser Ole Larsen.

Genmab, der i weekenden måtte stoppe et studie med Darzalex i lungekræft på grund af manglende effekt, falder 1,4 pct. til 973,80 kr. og er samlet dykket over 18 pct. denne uge. Handelsbanken mener nu, at prisen har nået et attraktivt niveau, og har ifølge Bloomberg News hævet anbefalingen af aktien til »køb« fra »reducer«. Kursmålet er uændret på 1200 kr.

Blandt sidepapirerne stiger det tidligere biotekflop Neurosearch med 16 pct. til 4,60 kr., efter at transport- og logistikkoncernen Nordic Transport Group (NTG) har fremlagt et købstilbud på Neurosearch på 4,45 kr. per aktie, svarende til en samlet pris på 109,3 mio. kr.

Tilbuddet overgår dermed et tidligere bud fra ejendomskoncernen Gefion Group, der har tilbudt 4 kr. per aktie - eller 98,2 mio. kr.

NY OPGAVE TIL NNIT

NNIT, som har vundet opgaven med at stå for driften af næste generation Nemlog-in, ligger desuden 3,7 pct. højere i 167,40 kr.

Der er analysenyt om Matas, som efter onsdagens årsregnskab og kapitalmarkedsdag får sænket kursmålet af ABG Sundal Collier til 75 kr. fra 85 kr., mens anbefalingen »hold« fastholdes. Matas ligger 1,9 pct. lavere i 66,20 kr. efter et fald onsdag på 3,3 pct. i kølvandet af selskabets regnskab og kapitalmarkedsdag.

Norske Sparebank 1 og Nordea skærer begge kursmålet for SAS til henholdsvis 20,26 kr. og 19,55 kr. fra 21,80 kr. og 21,76 kr., men holder begge fast i deres købsanbefalinger. SAS kom onsdag med regnskab for andet kvartal, der viste et underskud på 385 mio. svenske kr.

SAS-aktien falder 0,8 pct. til 14,23 kr.

/ritzau/FINANS