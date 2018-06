Torsdagens aktier: Høreapparatselskaber i top, mens Pandora sendes ned

Lidt før middagstid ligger C25-indekset med et marginalt fald på 0,02 pct. til 1121,78, og dermed er indekset på vej mod første dag med fald i indeværende uge. Mandag, tirsdag og onsdag steg indekset med henholdsvis 0,7 pct., 0,2 pct. og 0,4 pct.

Onsdag var stigningen blandt andet trukket af GN Group og William Demant, og de to branchekolleger har igen torsdag en god dag, da GN Group stiger 7 pct. til 269,90 kr. og William Demant stiger 1,3 pct. til 256,20 kr.

Bag den store stigning til GN Group ligger en opjustering af forventningerne i headsetforretningen GN Audio, hvor der nu ses en omsætningsvækst på »op til«15 pct. mod før »omkring« 9 pct., ligesom der nu spås en overskudsgrad (EBITA-margin) på »mere end« 18 pct. mod tidligere »mere end« 17 pct.

»Vi havde ventet, at der ville komme en opjustering inden for GN Audio. Men det her understreger bare, at det går rigtig godt - både for GN men også for hele branchen generelt,« siger chefhandler Mads Zink fra Danske Bank.

I forhold til William Demant kan det understøtte aktien, at selskabet har fået løftet kursmålet af det tyske finanshus Mainfirst til 230 kr. fra 174 kr., uden at der er ændret ved anbefalingen »neutral«.

Med til at trække C25-indekset op er desuden Novo Nordisk, da medicinalgiganten stiger 0,4 pct. til 283,85 kr. Det sker oven på en stigning onsdag på 0,8 pct., som var forfriskende nyt til aktien, der ellers kun er faldet siden mandag i sidste uge.

PANDORA RAMMES AF NEDSLÅENDE NYT

I den tunge ende af eliteindekset ligger Pandora med et fald på 3,5 pct. til 500,80 kr. Torsdag har der ikke været nyheder fra smykkeselskabet, som kan forklare kursfaldet, men i stedet kan udviklingen hænge sammen med skidt nyt fra analytikerfronten.

»Jeg hører, at der er nogle, som er ude med en lidt nedslående melding om Pandora, og at der er lidt bekymring i forhold til udviklingen. Men jeg har ikke set noget konkret nyt i dag,« forklarer Mads Zink.

I midten af C25-indekset er Ørsted placeret med et fald på 0,1 pct. til 367,20 kr. Det sker, efter at energiselskabet er blevet fravalgt som leverandør i forbindelse med et udbud på havvind i den amerikanske stat Connecticut. I stedet er det amerikanske Deepwater Wind, der er løbet med aftalen.

»Det var fuldstændig som ventet, at Ørsted ikke ville vinde den aftale i Connecticut.«

»De har tidligere tabt en auktion til Deepwater Wind, og da Deepwater Wind har de her stordriftsfordele, så var vi helt overbevist om, at Ørsted havde en meget lille chance - om ingen - for at vinde den her aftale. Så det kommer slet ikke bag på os, og det er også derfor, at aktien ikke falder mere på det,« siger Mads Zink.

Vestas, der har vundet en ordre på 212 megawatt i Texas, stiger 0,3 pct. til 412,60 kr.