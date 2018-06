Torsdagens aktier: GN suser op efter bedre end ventet præstation i Audio

GN Store Nord stiger helt til tops i et svagt negativt eliteindeks, efter at selskabets headsetdivisionen, GN Audio, igen har løftet forventningerne til hele året. Sidste gang det skete, var ved regnskabet for første kvartal i maj.

Aktien stiger med 8,1 pct. til 271,20 kr. i de første handler torsdag morgen.

Selskabet har løftet forventningerne i GN Audio til en organisk omsætning på »op til« 15 pct., hvor der tidligere var forventet »omkring« 9 pct. Også forventningerne til EBITA-marginen i divisionen er løftet til "mere end" 18 pct. fra »mere end« 17 pct. Selskabet oplyser, at alle andre forventningsparametre er fastholdt.

»Det er en overordentlig stor styrke, som Audio viser - og det overgår mine egne forventninger til divisionen, der ellers ligger i den høje ende af konsensus,« siger Morten Larsen, analytiker i ABG Sundal Collier, til Ritzau Finans.

Samlet falder C25-indekset med 0,1 pct. til 1124,2 torsdag morgen.

ØRSTED OG PANDORA SOM BUNDPROPPER

I den anden ende af C25 ligger Pandora og Ørsted med fald på henholdsvis 1,7 pct. til 509,40 kr. og 1,2 pct. til 362,40 kr.

Mens der ikke er selskabsspecifikke nyheder fremme om Pandora, så er energikoncernen Ørsted igen blevet fravalgt i forbindelse med et amerikansk udbud på havvind. Denne gang er det staten Connecticut, der onsdag aften kunne annoncere, at amerikanske Deepwater Wind i stedet er løbet med sejren.

Ørsted ser ellers det amerikanske marked som vigtigt - men det har været et vanskeligere marked at få hul på. Ørsted er nemlig også blevet forevist til sidelinjen ved annonceringen af resultaterne i Massachusetts og Rhode Island, som kom i slutningen af maj.

»Man kunne godt forestille sig en lille skuffelse fra investorerne i dag, fordi der selvfølgelig var et spinkelt håb om, at Ørsted kunne få en mulighed i Connecticut og blive blandt de første i USA, men jeg tror, at langt de fleste investorer havde afskrevet det her projekt,« siger Morten Imsgard, der er senioranalytiker hos Sydbank, til Ritzau Finans torsdag morgen, inden fondsbørsen åbnede.

ØRSTED SER FORTSAT MULIGHEDER I USA



Heller ikke for Ørsted kom fravalget som en overraskelse, slår Martin Neubert, der er direktør for havvind hos Ørsted, fast i en skriftlig kommentar til Ritzau Finans.

Onsdagens afgørelse betyder ikke, at Ørsted har opgivet det amerikanske marked, og selskabet ser fortsat flere muligheder, som kan være med til at give det et godt fodfæste i landet.

»Vi fortsætter vores stærke engagement på det amerikanske marked, der rummer betydelige langsigtede vækstmuligheder for os,« siger Martin Neubert i kommentaren.

Det overordnede tema torsdag er rentemødet i Den Europæiske Centralbank i eftermiddag. Renten vil der efter al sandsynlighed ikke blive rørt ved - derimod samler fokus sig om eftermiddagens pressemøde med centralbankchef Mario Draghi og centralbankens opkøbsprogram af statsobligationer.

ANALYTIKER- OG AVISNYT

William Demant ligger med i toppen torsdag morgen, efter at selskabet har fået løftet kursmålet med 33 pct. af det tyske finanshus Mainfirst til 230 kr. fra 174 kr., viser data fra Bloomberg News. Anbefalingen er stadig »neutral«.

Høreapparatselskabet holdt kapitalmarkedsdag i London tirsdag, hvor der ikke kom meget nyt frem, men selskabet ytrede blandt andet en målsætning om at øge sin langsigtede markedsandel til 30 pct.

William Demant-aktien stiger med 1,5 pct. til 256,60 kr.

Jyllands-Posten kan i dagens avis berette, at Carlsberg kæmper i Tyskland for at undvige en bøde på 462 mio. kr. i en kartelsag. Bryggeriet bygger ankesagen på nye beviser, som omfatter en faktura fra et møde blandt bryggerichefer.

Ifølge avisen har Carlsberg ikke sat penge af til at dække bøden.

Aktien falder med 0,1 pct. til 734,40 kr.