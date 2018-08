Torsdagens aktier: Glansen gik af Pandora og kom igen

To andre regnskabsaktuelle C25-selskaber fik også markedets dom torsdag. Ørsted blev sendt til tops, mens Genmab røg til bunds sammen med Lundbeck, der var prygelknabe onsdag.

- Trods andre regnskaber var dagens aktivitet i høj grad koncentreret om Pandora og den volatile kursudvikling, som selskabet oplevede, siger børsmægler Nikolaj Holmsgaard fra ABG Sundal Collier.

Det danske eliteindeks steg 0,8 pct. til 1140,35 og klarede sig dermed bedre end det øvrige Europa, hvor de tre største markeder, Frankrig, Tyskland og England, lå med fald ved dansk lukketid.

PANDORA PÅ RUTSJETUR

Pandora løb med den største opmærksomhed torsdag. Efter mandagens kraftige nedjustering krydrede selskabet regnskabet med flere detaljer og toppede det med meldingen om topchef Anders Colding Friis' afgang.

Regnskabet for andet kvartal vidner om store udfordringer, er der dog enighed om i markedet, og den volatile kursudvikling er svær at forklare, men stigningen efter et fald kom, da den forholdsvis nye finansdirektør Anders Boyer, tog ordet på telekonferencen.

- Jeg tror, det var forsikringen om, at de nye forventninger står til troende, der løftede aktien igen, siger Nikolaj Holmsgaard.

Pandora-aktien var kortvarigt efter handelsstart oppe i underkanten af kurs 378, men torsdag middag faldt den tilbage igen, hvorefter den steg igen og toppede for anden gang torsdag omkring 368 kr. Aktien faldt så lidt igen og lukkede i 354,20 kr. med en stigning på 3,7 pct.

ØRSTED STEG FLOT

Ørsted steg 7,1 pct. til 412,50 kr. Prognosen for 2018 blev fastholdt, men resultaterne ses nu i den høje ende af prognoseintervallet, der lyder på en driftsindtjening (EBITDA) i størrelsesordenen 12,5-13,5 mia. kr.

Ørsted har desuden købt det amerikanske selskab Lincoln Clean Energy, og det ventede salg af halvdelen af havvindparken Hornsea 1 er fremrykket til andet halvår af 2018.

- Jeg vurderer, at regnskabet var fint. Måske har investorerne været lidt lorne op til regnskabet, og det maner regnskabet til jorden, forklarer ABG's børsmægler.

FLS STEG PÅ ORDREINDGANG

I toppen af C25 var også FLSmidth, da aktien blev hævet af DNB til "køb" fra "hold" og steg 4,3 pct. til 420,40 kr. efter et næsten tilsvarende fald onsdag i kølvandet af regnskabet for andet kvartal.

- FLSmidth missede lidt på EBITA-margin, men ordreflowet så bedre ud end ventet og tegner godt for fremtiden, siger Nikolaj Holmsgaard.

Han vurderer, at ordreindgangen og de potentielle ordrer fra weekenden giver en mindre risiko i estimaterne på aktien.

- Det tegner til, at der kommer aktivitet ind i FLS' marked, som vi har savnet.

GENMAB DØMT NEDE

Genmab fik torsdag dommen for regnskabet, der kom sent onsdag. Det viste atter positive takter for kræftmidlet Darzalex i andet kvartal, hvor selskabet dog måtte se både top- og bundlinjen falde. JPMorgan har siden løftet Genmab-kursmålet med 50 kr. til 1200. Aktien faldt 1,5 pct. til 1045 kr. fra åbningen og dannede bundprop i C25.

LUNDBECK BANKET MERE NED

Lundbeck fik bøllebank onsdag med et kursfald på mere end 14 pct. og fortsatte ned torsdag. Onsdagens regnskab viste ellers en ganske pæn udvikling, men i andet halvår bliver indtjeningen noget lavere end i de første seks måneder, fremhævede selskabet. Torsdag faldt aktien 1,4 pct. til 375 kr.

- Det er fortsat udsigterne om et mindre andet halvår, der presser aktien, vurderer Nikolaj Holmsgaard og peger på, at aktien var steget pænt op til regnskabet.

G4S TIL BUNDS EFTER TAL

Den dansk-britiske sikringskoncern G4S tjente færre penge i første halvår, hvor marginen var under pres, og flere analytikere betegnede regnskabet som svagt.

G4S' omsætning steg 0,2 pct. til 3599 mio. pund i første halvår, når man justerer for valutakursudsving. Driftsoverskuddet, PBITA, faldt 3,2 pct. på justeret basis og 10,5 pct. på ikke-justeret basis til henholdsvis 212 og 213 mio. pund. G4S-aktien faldt 5,7 pct. til 21,97 kr.

SAS var på banen med trafiktal for juli. Selskabet satte passagerrekord ved at øge antallet med 2,2 pct. til 2,6 mio. Målt på antal fløjne passagerkilometer, RPK, steg trafikken i juli med 1,9 pct., men da den indsatte kapacitet blev øget endnu mere med 3,0 pct., medførte udviklingen et fald i udnyttelsen af sædekapaciteten på 0,9 pct.point til 85,6 pct.

SAS oplyser endvidere, at den valutajusterede yield, der udtrykker billetprisudviklingen, viste en stigning på 2 pct. for måneden. Flyaktien endte med en stigning på 0,7 pct. i 12,40 kr.