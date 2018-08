Torsdagens aktier: DSV og udenlandske regnskaber vil tage fokus i rød start

De danske aktier går en negativ start i møde torsdag, efter at onsdagen bød på et pænt plus til C25-indekset på 0,3 pct. - trukket op af DSV, der blev belønnet for et flot regnskab for andet kvartal.

I USA nåede en ellers positiv start onsdag dog at vende og blive til en negativ lukning for to ud af tre ledende indeks, og torsdag morgen falder futures for både de amerikanske og europæiske indeks. Samtidig er der også tilbagegang i den asiatiske handel.

På den hjemlige scene er der fortsat fokus til DSV, efter at en stribe analytikere har tygget tallene fra onsdag igennem og regnet sig frem til nye kursmål.

Ellers er det småt med nyheder fra den hjemlige scene, hvor det lille energiselskab Athena er eneste punkt på regnskabsdagsordenen, der ellers domineres af udenlandske selskaber.

DSV FÅR FLERE LØFTEDE KURSMÅL

DSV endte onsdag i kursrekord efter en stigning på 6,7 pct. til 570 kr. Det skete efter et regnskab, der bød på bedre end ventede tal gennem det meste af resultatopgørelsen samt en opjustering af forventningerne til hele 2018's driftsoverskud og pengestrømme.

Siden har flere analytikere løftet kursmålet for aktien. Hos SEB er det skruet op til 630 kr. fra 575 kr., mens anbefalingen er fastholdt på "køb". ABG Sundal Collier har samtidig løftet sit DSV-kursmål til 640 kr. fra 560 kr., mens Nordea løfter til 620 kr. fra 570 kr. Også de to banker fastholder "køb".

Også FLSmidth kan glæde sig over et løftet kursmål, mens det er gået den anden vej for Danske Bank, der fortsat er negativt påvirket af sagen om hvidvask i Estland.

Norske DNB har løftet kursmålet for FLSmidth til 450 kr. fra 420 kr., mens anbefalingen stadig er i neutralt terræn på "hold".

For Danske Bank er det britiske Barclays, der har justeret på kursmålet, som er sænket til 235 kr. fra 259 kr. Her er anbefalingen dog fortsat positiv på "overvægt".

Begge aktier sluttede onsdagen 1,3 pct. lavere i henholdsvis 413,80 kr. og 182,80 kr.

NKT har desuden fået sænket sin anbefaling hos Nordea til "hold" fra "køb".

Banken har ellers anbefalet at købe aktierne i NKT siden slutningen af februar. Men det har vist sig at være en dårlig forretning: I samme periode er aktien faldet 21 pct. til onsdagens lukkekurs på 168,50 kr. efter et fald på dagen på 1,8 pct.

UDENLANDSKE REGNSKABER SKABER INTERESSE

Fra udlandet falder der torsdag regnskaber fra britiske Convatec, der konkurrerer med medicoselskabet Coloplast, mens også RSA Insurance, der ejer Codan, afleverer regnskabstal.

Sidstnævnte har interesse for Topdanmark, Tryg og Alm. Brand, der alle steg onsdag. Topdanmark hoppede 1,8 pct. til 278,20 kr., mens Tryg steg 0,3 pct. til 156,30 kr., og Alm. Brand blev løftet 0,5 pct. til 66,50 kr.

Coloplast steg 0,3 pct. til 697,20 kr.

REGNSKAB FRA ATHENA

Herhjemme er højdepunktet på regnskabsdagsordenen energiselskabet Athena, der tidligere gik under navnet Greentech Energy Systems.

Athena gør status for andet kvartal, og inden regnskabet lyder selskabets forventninger til hele 2018 på en omsætning i intervallet 48-51 mio. euro og et EBITDA-resultat på 32-35 mio. euro.

Athena-aktien steg med 4,5 pct. til 7,96 kr. onsdag.

/ritzau/FINANS