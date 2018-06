Torsdagens aktier: Draghis ord løftede C25 - GN og WDH satte rekord

De danske høreapparatselskaber GN Group og William Demant blev torsdag sendt til vejrs sammen med resten af aktiemarkedet, der nød godt af de seneste meldinger fra Den Europæiske Centralbank (ECB).

For mens de rekordlave renter som ventet blev fastholdt, så varslede centralbanken med Mario Draghi i spidsen, at den først vil komme med rentestigninger efter næste sommer.

Herudover blev det nuværende opkøbsprogram forlænget til årsskiftet, sådan at det ikke udløber i september, som ellers var den oprindelige plan.

Forlængelsen af en mere lempelig pengepolitik var sød musik i ørerne hos de mere risikovillige investorer, og herhjemme endte det for det danske eliteindeks, C25, med en stigning på 0,8 pct. til indeks 1134,16, hvor hele seks aktier endte i rekord.

I toppen af indekset lå GN Group med et plus på 12,2 pct. til rekordhøje 282 kr. efter en opjustering af forventningerne i headsetforretningen GN Audio.

Der ventes nu en omsætningsvækst på "op til" 15 pct. mod før "omkring" 9 pct., ligesom der nu spås en overskudsgrad (EBITA-margin) på "mere end" 18 pct. mod tidligere "mere end" 17 pct.

- Vi havde ventet, at der ville komme en opjustering inden for GN Audio. Men det her understreger bare, at det går rigtig godt - både for GN, men også for hele branchen generelt, siger chefhandler Mads Zink fra Danske Bank.

Efter opjusteringen fik GN Group desuden hævet kursmålet af den amerikanske storbank JPMorgan til 301 kr. fra 272 kr., mens anbefalingen "overvægt" blev fastholdt.

C25-indeksets andet høreapparatselskab, William Demant, sluttede også positivt med en kursstigning på 2,2 pct. til 258,40 kr., hvilket ligeledes var rekord.

Med til at trække eliteindekset op var ligeledes Vestas, som steg 0,7 pct. til 414,20 kr. Vindmølleproducenten kunne glæde sig over en ordre på 212 megawatt i Texas.

Også Ørsted lukkede positivt med et plus på 2 pct. til 374,90 kr., til trods for at energiselskabet blev fravalgt som leverandør i forbindelse med et udbud på havvind i den amerikanske stat Connecticut. I stedet er det amerikanske Deepwater Wind, der er løbet med aftalen.

- Det var fuldstændig som ventet, at Ørsted ikke ville vinde den aftale i Connecticut.

- De har tidligere tabt en auktion til Deepwater Wind, og da Deepwater Wind har de her stordriftsfordele, så var vi helt overbevist om, at Ørsted havde en meget lille chance - om ingen - for at vinde den her aftale, siger Mads Zink.

Som en af de få negative aktier fandt man torsdag Pandora, der faldt med 5,9 pct. til 488,60 kr. Der var henover dagen ikke nyheder fra smykkeselskabet, men udviklingen hænger sammen med skidt nyt fra analytikerfronten.

- Jeg hører, at der er nogle, som er ude med en lidt nedslående melding om Pandora, og at der er lidt bekymring i forhold til udviklingen, fortæller Mads Zink.

/ritzau/FINANS

