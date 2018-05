Torsdagens aktier: Danske Bank forrest i positiv åbning for C25

Danske Bank og Pandora bidrager torsdag til en positiv åbning i det danske C25-indeks, som efter 15 minutters handel ligger 0,8 pct. højere i 1117,75 og som dermed fortsætter de positive takter fra onsdagens handel.

De italienske bekymringer er skubbet lidt i baggrunden, hvilket et sæt pæne nøgletal fra Kina har bidraget til. Det kinesiske PMI-indeks for fremstillingssektoren viste sig for maj at være steget til 51,9 fra 51,4 måneden før, hvilket har været med til at løfte de asiatiske aktier.

»Der bliver fokuseret på det, som vi havde håbet på, vi skulle til at fokusere på - nemlig de økonomiske nøgletal. Dermed ikke sagt, at der ikke kan komme nogle negative historier ud af Italien, men fokus er på det vigtige nu: De fundamentale forhold, økonomierne. Det er det, der tager over - heldigvis,« sagde senioraktierådgiver Lars Skovgaard Andersen fra Danske Bank før åbningen.

GENMAB TRODSER OPTUR

Danske Bank topper i eliteindekset med en stigning på 2,0 pct .til 211,10, mens Pandora følger efter med et plus på 1,4 pct. til 490,80 kr. I bunden trodser Genmab udviklingen ved at falde 1,8 pct. til 970 kr. efter skuffende pipelinenyt fra selskabet om Darzalex i weekenden.

Bavarian Nordic har fundet en ny finansdirektør i form af Henrik Juuel, som kommer fra en stilling som CFO i det svensk noterede medicinalselskab Orexo AB. Han afløser Ole Larsen. Bavarian Nordic ligger 0,7 pct. højere i 197,20 kr. efter en stigning onsdag på 1,9 pct.

Blandt sidepapirerne stiger Neurosearch med 17,2 pct. til 4,64 kr., efter at transport- og logistikkoncernen Nordic Transport Group (NTG) har fremlagt et købstilbud på Neurosearch på 4,45 kr. per aktie, svarende til en samlet pris på 109,3 mio. kr.

Tilbuddet overgår dermed et tidligere bud fra ejendomskoncernen Gefion Group, der har tilbudt 4 kr. per aktie - eller 98,2 mio. kr.

NNIT, som har vundet opgaven med at stå for driften af næste generation Nemlog-in, ligger desuden 2,2 pct. højere i 165 kr.

MATAS FÅR SÆNKET KURSMÅL

Der er analysenyt om Matas, som efter onsdagens årsregnskab og kapitalmarkedsdag får sænket kursmålet af ABG Sundal Collier til 75 kr. fra 85 kr., mens anbefalingen "hold" fastholdes.

Matas ligger 0,3 pct. lavere i 67,30 kr. efter et fald onsdag på 3,3 pct.

Norske Sparebank 1 skærer desuden kursmålet for SAS til 20,26 kr. fra 21,80 kr., men holder ved i sin købsanbefaling, viser data fra Bloomberg News. SAS kom onsdag med regnskab for andet kvartal, der viste et underskud på 385 mio. svenske kr.

SAS-aktien falder 0,7 pct. til 14,25 kr.

Victoria Properties og Atlantic Petroleum kommer torsdag begge med regnskab for første kvartal.

/ritzau/FINANS