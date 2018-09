Torsdagens aktier: Comeback til Danske Bank i generelt positivt marked

Efter onsdagens postyr i forbindelse med offentliggørelsen af Danske Banks hvidvask-rapport var banken igen i fokus i torsdagens aktiemarked. Men nu i et mere positivt lys.

Bankaktien steg 4,7 pct. til 177 kr., og dermed blev onsdagens nedtur på 3,4 pct. mere end udlignet. Og samtidig bidrog banken til den generelt positive udvikling i det danske C25-indeks, der sluttede torsdagens handel i 1124,39 - eller 0,8 pct. højere end onsdagens slutniveau.

- Du har en generelt positiv stemning i aktiemarkedet, og Danske er i fokus efter i går. Ingen tvivl om det. Den "rebounder" i dag, og man kan sige, at analytikerreaktionerne her dagen efter er forholdsvis beskedne. De har måske sænket deres kursmål, men de fastholder stadigvæk det positive syn på aktien, påpeger senioraktiehandler Christian Thatje i Sydbank.

Jyske Bank, SEB, ABG Sundal Collier, UBS og Exane har siden onsdag været forbi aktien og nedjusteret deres kursmål. De ligger dog fortsat mellem 190 kr. og 270 kr., og fire af finanshusene fastholder anbefalingen "køb" af aktien, mens Exane fastholder "neutral".

Yderligere citerer dagbladet Børsen torsdag den amerikanske investeringsbank Citi for et positivt syn på Danske Bank-aktien, som ledsages af en opfordring til køb. Citi mener ikke, at banken risikerer en amerikansk bøde. Blandt andet fordi Danske Bank ikke har amerikansk banklicens eller clearer i dollar.

Det ændrer ifølge Christian Thatje ikke ved, at der fortsat er risikoelementer forude for aktien.

- Men de må være priset ind på nuværende niveau, mener han.

Medvirkende til den positive udvikling for Danske Bank-aktien kunne også have været en generel stigning for de europæiske finansaktier, der lå 1,2 pct. højere på indeksniveau ved dansk lukketid.

Den europæiske udvikling smittede også af på Jyske Bank, der steg 1,8 pct. til 322,20 kr., og Nordea, der steg 2,0 pct. til 69,30 kr. Handelsbanken hævede kursmålet for Nordea til 73,21 kr. fra 68,16 kr.

POSITIVE OG NEGATIVE MODREAKTIONER

Reaktioner på onsdagens kursudvikling prægede ifølge Christian Thatje et par af torsdagens aktier.

Biotekaktien Genmab blev løftet 3,1 pct. til 1048,50 kr. efter tilbagegang på 2,6 pct. onsdag, påpeger han. Og omvendt blev Ørsted presset 0,8 pct. til 412 kr. torsdag efter onsdagens optur på 1,8 pct. som kvittering for energikoncernens givtige salg af halvdelen af havvindmølleparken Hornsea 1 for 37,5 mia. kr.

Vestas annoncerede ved middagstid en ordre i USA, hvor selskabet skal levere vindmøller med en samlet kapacitet på 144 megawatt (MW) til en vindmøllepark i staten Illinois. Vestas-aktien steg 0,6 pct. til 422,40 kr.

HØJERE KURSMÅL FOR GN OG WDH

GN og kollegaen William Demant fik begge løftet kursmålet af det amerikanske finanshus Jefferies.

For GN er kursmålet løftet med 140 kr. til 380 kr., viser data fra Bloomberg News. Finanshuset beholder sin anbefaling "køb". GN-aktien sluttede torsdag 0,1 pct. højere i 315,90 kr.

Hos konkurrenten William Demant blev kursmålet blevet hævet fra 200 kr. til 210 kr. Høreapparatproducenten beholder den negative anbefaling "underperform" hos Jefferies.

William Demant-aktien lukkede 1,0 pct. højere i 254,80 kr.

/ritzau/FINANS