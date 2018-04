Torsdagens aktier: Chr. Hansen holdt sig øverst i grønt marked

. Efter en blandet stilling ved middagstid fik den positive stemning overtaget hos investorerne, og det danske eliteindeks, C25, endte med en stigning på 0,2 pct. til 1105,16.

Onsdag blev afsluttet negativt, efter at den amerikanske præsident, Donald Trump, havde meldt ud, man var klar til at sende missiler mod Syrien. Torsdag sendte han et nyt tweet afsted, hvor han skrev, at han ikke havde nævnt noget tidspunkt for afsendelsen. I de seneste uger har Trump desuden raslet med sablerne omkring en mulig handelskrig med Kina.

- Investorerne har efterhånden vænnet sig til, at der kommer en del støj fra Trump. I forhold til truslen om handelskrig med Kina, tror vi, at han lander en fornuftig løsning, siger Martin Munk, senioraktierådgiver i Jyske Bank.

I den øverste del af i indekset lå ingredienskoncernen Chr. Hansen med en stigning på 2,5 pct. til 553,60 kr. efter have afleveret regnskab onsdag. Her kunne selskabet fortælle om en organisk vækst på 9 pct.

- Det er udtryk for, at investorerne godt kan lide et selskab, hvor toplinjen stadig vokser flot, siger Tue Østergaard, der er aktiechef i ABG Sundal Collier.

Samtidig hævede DNB anbefalingen til "køb" fra "sælg", mens kursmålet blev sat op til 620 kr. fra tidligere 489,93 kr. Samtidig løftede også UBS anbefalingen til "køb" fra tidligere "neutral", og kursmålet blev hævet til 615 kr. fra 545 kr.

Nederst i indekset gravede ingeniørkoncernen FLSmidth sig ned med et fald på 4,6 pct. til 364,30 kr., efter at DNB havde sænket anbefalingen til "hold", men holdt fast i sit kursmål på 410 kr.

DFDS STEG EFTER TYRKISK OPKØB

Uden for C25 steg aktierne i rederiet DFDS 7 pct. 370 kr., efter at selskabet har købt det tyrkiske rederi U.N. Ro-Ro til 950 mio. euro - svarende til omkring 7,1 mia. kr.

DFDS annoncerede samtidig en kapitaludvidelse - i form af en aktieemission - på 5 pct. af aktiekapitalen. Det vil give cirka 1 mia. kr. i kassen, og de penge skal bruges til at sikre, at rederiet er klar til at slå til, hvis der skulle vise sig flere muligheder for opkøb i løbet af året.

Der var også stor interesse for SAS-aktien i torsdagens handel, efter at British Airways' ejer, IAG, har købt aktier i Norwegian og overvejer at byde på det norske flyselskab.

Norwegian-aktien steg 35 pct. på nyheden, mens SAS-aktien lukkede 5,8 pct. højere i 15,02 kr.

Stigningen til SAS hænger formentlig sammen med et håb om, at SAS også kan være et opkøbsmål, vurderer aktieanalysechef Jacob Pedersen fra Sydbank.

- Der er mange, der nok tænker, at nogen snart må komme og købe SAS, når IAG har været ude at støvsuge markedet for Norwegian-aktier, siger han.

Aktien i Brøndby IF steg med 1,3 pct. til 0,92 kr., efter at Brøndby IF modtog og accepterede et bud på målmanden Frederik Rønnow fra den tyske Bundesligaklub Eintracht Frankfurt, hvilket kan, hvis Frederik Rønnow får forhandlet sine personlige vilkår med Eintracht Frankfurt på plads, give klubben en solid indtægt.

Vestas faldt 1,6 pct. til 412,60 kr., hvilket er det laveste niveau i to måneder. Det skyldes blandt andet en tysk elektricitetsauktion, hvor solenergi løb med alle projekterne.

Ved den tyske auktion blev der tildelt kontrakter på 32 solcelleprojekter med en samlet kapacitet på 200 megawatt (MW), mens udviklerne af vindprojekter altså måtte gå tomhændede hjem i denne omgang.

SYDBANK HÆVES

Svenske SEB blev lidt mildere stemt over for aktien i Sydbank, hvor anbefalingen ifølge data fra Bloomberg News blev hævet til "hold" fra "sælg". Samtidig justeredes kursmålet til 235 kr. fra 243 kr.

Aktien steg2 pct. til 230 kr. torsdag.

Tryg, ISS, Rockwool og Københavns Lufthavne, KBHL blev alle handlet uden retten til udbytte.

Tryg-aktien handlede eksklusiv retten til et udbytte på 1,65 kr. per aktie, og aktien faldt 2 pct. til 139,10 kr.

I ISS-aktien fragik retten til et udbytte på 7,70 kr. Aktien faldt 2,6 pct. til 210 kr.

Rockwool blev handlet uden retten til et udbytte på 24,10 kr. B-aktien faldt 0,4 pct. til 1853 kr.

KBHL-aktien blev torsdag handlet uden retten til et udbytte på 100,10 kr., men endte uændret i 5500 kr.

/ritzau/FINANS