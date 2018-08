Torsdagens aktier: Bankerne og Mærsk trækker C25 i rødt

Handelskrigsfrygten fortsætter med at være det store tema på de internationale finansmarkeder og bidrager sammen med nogle regnskabsskuffelser til fald på de europæiske aktiebørser i torsdagens marked.

Herhjemme er det særligt bankerne og A.P. Møller-Mærsk, der trækker ned og bidrager til et fald i eliteindekset, C25, på 0,4 pct. til 1156,03. De mere defensive aktier klarer sig bedre, herunder William Demant, som nyder godt af en løftet anbefaling.

NYE TRUSLER FRA TRUMP

- Det er frygten for en eskalering af handelskrigen, der ligesom er hovedtemaet, siger afdelingsdirektør Ole Kjær Jensen fra Sydbank og peger på, at den amerikanske præsident, Donald Trump, som det nye i den forbindelse har truet med at hæve den tidligere foreslåede told på importvarer for 200 mia. dollar fra 10 pct. til 25 pct.

- Samtidig er der her til morgen kommet nogle blandede regnskaber blandt andet fra Siemens og BMW, og de er med til at presse det tyske indeks mere ned end faldene på de øvrige børser i Europa, siger Ole Kjær Jensen.

Ved middagstid er det tyske DAX-indeks faldet 1,6 pct., mens hovedparten af de øvrige europæiske børser falder under 1 pct., hvilket mere skyldes usikkerheden om handelsforholdene.

FORTSAT FOKUS PÅ DSV

- Herhjemme fortsætter DSV med at være i fokus, efter at flere finanshuse har været ude at opjustere kursmålet for aktien efter selskabets regnskab for andet kvartal onsdag, siger afdelingsdirektøren.

Efter onsdagens stigning i DSV på 6,7 pct. til rekordkursen 570 kr. har Exane dog valgt at sænke anbefalingen af aktien til "neutral" fra tidligere "outperform". Det til trods holder DSV fast i rekordniveauet og ligger uændret i 570 kr.

Blandt de faldende aktier findes derimod Mærsk, hvis B-aktie ligger 2 pct. lavere i 8772 kr., og det kan tilskrives usikkerheden relateret til den globale verdenshandel.

BANKER TRÆKKER NED I EUROPA

Derudover er der pres på bankerne, hvor Danske Bank fører an i C25 med et fald på 2,3 pct. til 178,65, mens Nordea og Jyske Bank begge falder ca. 1,1 pct. til henholdsvis 66,80 og 357,90 kr.

- Banksektoren ligger tungt i Europa generelt, og Danske Bank-aktien fortsætter desuden med at være påvirket af hvidvasksagen - uden at der er nyt fremme om den, siger Ole Kjær Jensen.

I forhold til Danske Bank kan endvidere noteres, at britiske Barclays har sænket kursmålet for aktien til 235 kr. fra 259 kr. Anbefalingen er dog fortsat positiv på "overvægt".

Vestas kunne torsdag formiddag fortælle om en ordre i USA på 184 megawatt. Den er kommet fra selskabets storkunde Xcel Energy, og møllerne skal bruges til en vindpark i Minnesota. Nyheden til trods falder aktien 1 pct. til 403 kr.

I den positive ende af C25 ligger William Demant, som hos finanshuset ABG Sundal Collier har fået hævet anbefalingen til "hold" fra tidligere "sælg". I samme omgang er kursmålet sat op til 285 kr. fra 175 kr., fremgår det af Bloomberg News.

En aktie i høreapparatkoncernen stiger 1,4 pct. til 308 kr. torsdag middag.

REKORD I UNIBREW

Royal Unibrew er samtidig på rekordkurs efter en stigning på 2,5 pct. til 558 kr. Onsdag steg aktien i bryggerikoncernen med 2,6 pct., efter at SEB lagde 100 kr. til kursmålet for aktien - til 590 kr.

Der er ligeledes analysenyt om Coloplast, som hos Danske Bank får rykket anbefalingen ned til "hold" fra tidligere "køb", mens kursmålet hæves til 700 kr. fra 635 kr. Reaktionen er et fald på 0,5 pct. til 694 kr.

FLSmidth falder desuden 1,3 pct. til 408,60 og er tynget af et generelt fald blandt minerelaterede aktier i Europa. Norske DNB har ellers løftet kursmålet for FLSmidth til 450 kr. fra 420 kr., mens anbefalingen stadig er i neutralt terræn på "hold".

Uden for C25 falder NKT samtidig 4,5 pct. til 161 kr., efter at Nordea har sænket sin anbefaling af kabelproducentens aktie til "hold" fra "køb".

/ritzau/FINANS