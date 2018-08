Torsdagens aktier: Ambus vilde svingninger endte i kulkælderen

Ambu var en udsat aktie på børsen i København torsdag oven på selskabets kvartalsregnskab.

En opjustering af forventningerne var ikke nok til at stille de krævende Ambu-aktionærer tilfredse, men der herskede tydeligvis meget delte meninger om, hvordan resultaterne skulle tolkes, så aktien svingede frem og tilbage, inden den endte helt i kulkælderen.

C25-indekset endte også i minus efter at have ligget pænt tidligt på dagen. Det blev til et samlet tab på 0,2 pct. for det danske eliteindeks, der nu ligger i 1156,5.

AMBU SENDT I SVINGNINGER

Ambu, der tjener sine penge på hospitalsudstyr, viste umiddelbart pæne takter i tredje kvartal af regnskabsåret 2017/18.

Ambus omsætning voksede til 673 mio. kr. fra 601 mio. kr. i tredje kvartal 2016/17, og driftsresultatet (EBIT) steg til 151 mio. kr. Analytikerne havde dog ventet henholdsvis 680 og 163 mio. kr. på de poster

For hele 2017/18 opjusterer Ambu forventningerne og sigter nu efter en organisk vækst målt i lokale valutaer på cirka 15 pct., og overskudsgraden (EBIT-margin) ventes i danske kroner at ramme 21-22 pct.

Men markedet havde også her regnet med endnu mere, og aktien blev straks straffet, da børshandlen åbnede klokken 9.

- Det er en aktie, der er høje forventninger til, og det viser dagens regnskab også. Aktien handler på høje multipler, så der skal virkelig leveres resultater. Så selv om opjusteringen kom, så lå forventningerne endnu højere i markedet, og det er forklaringen på reaktionen, siger Martin Munk, aktierådgiver i Jyske Bank, til Ritzau Finans.

Gradvist begyndte stemningen at tø op, og ved 10-tiden var aktien i plus med 1,6 pct., hvorefter den lå tæt på nulpunktet i de næste timer. Men ud på eftermiddagen, da de amerikanske investorer begyndte at vågne, begyndte aktien igen at falde.

Således sluttede Ambu dagen med et dyk på 12 pct. til kurs 232.

Det hører dog også med til historien, at Ambu har haft et fremragende 2018 på børsen, hvor aktien trods torsdagens fald er steget med mere end 100 pct.

- Underliggende viser regnskabet et selskab i fremragende form med 17 pct. organisk vækst og 16 pct. EBIT-vækst. Men der var bare meget høje forventninger sat op til selskabet, og dem kommer de ikke helt i mål med, siger Morten Larsen, der er analytiker hos ABG Sundal Collier, til Ritzau Finans.

SIMCORP TOPPEDE C25 EFTER REGNSKAB

Softwareselskabet Simcorp kom pænt ud af sit andet kvartal med fremgang i både omsætningen, driftsresultatet og overskuddet på bundlinjen.

Og selv om resultaterne ikke helt svarede til analytikernes forventninger, var ordreindgangen til gengæld en positiv overraskelse, siger analytiker Daniel Djurberg fra Handelsbanken til Bloomberg News.

Simcorp, som også var faldet op til regnskabet, steg 3,2 pct. til 560 kr. og lå dermed øverst i C25-indekset.

GN KØRER VIDERE OP

GN Group leverede onsdag morgen et stærkt regnskab for andet kvartal, hvor særligt headset-forretningen, GN Audio, endnu en gang skilte sig positivt ud. For tredje gang i år kunne selskabet løfte sine forventninger til væksten, og det blev belønnet af investorerne med en stigning på 7,5 pct.

Siden har en stribe finanshuse desuden skruet op for deres kursmål for GN-aktien, der også fortsatte stigningerne torsdag. Aktien satte igen rekord med et hop på 1 pct. til 332,70 kr.

ALM. BRAND SKUFFEDE TRODS OPJUSTERING

Forsikringskoncernen Alm. Brand havde fremgang i indtægterne, men tjente færre penge i andet kvartal, hvor der var store udgifter til såkaldte storskader. Selskabet opjusterede alligevel sin forventning til overskuddet i 2018 med 100 mio. kr., men aktiemarkedet reagerede ved at sende Alm. Brand-aktien 4,8 pct. lavere til 58,90 kr.

Cbrain skuffede også markedet med et sæt resultater for andet kvartal, der viste røde tal på bundlinjen. Selskabet skyder blandt andet skylden på forårets overenskomstforhandlinger, som forsinkede diverse projekter. Aktien faldt 4,5 pct. til 38,10 kr.

Til gengæld blev Jeudan og Columbus taget godt imod for deres regnskaber. Ejendomsselskabet Jeudan opjusterede sine resultatforventninger trods tilbagegang i andet kvartal, og aktien steg 2 pct. til 1025 kr.

Columbus leverede et regnskab med stor vækst takket være et nyligt opkøb. It-aktien gik 3,9 pct. frem til 15,94 kr.

/ritzau/FINANS