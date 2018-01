Torm gennemfører rettet emission på 100 mio. dollar

I en meddelelse til fondsbørsen oplyser selskabet, at den rettede emission nu er gennemført.

I alt har Torm udstedt 11,92 mio. nye A-aktier til en kurs på 8,39 dollar per aktie, hvilket svarer til lidt over 50 kr. per aktie, og den første handelsdag for de nye aktier vil være tirsdag den 30. januar. Rederiet afslørede planerne om at polstre sig gennem en rettet emission den 22. januar i år.

»Jeg er meget tilfreds med, at Torm har fået opbakning fra investorer, som deler vores tiltro til produkttankmarkedet og vores One Torm platform. Denne transaktion gør det muligt for os at investere i skibe til en meget attraktiv pris og samtidig have ressourcer til også at udnytte andre muligheder i markedet,« siger administrerende direktør Jacob Meldgaard i fondsbørsmeddelelsen.

Torm-aktien falder 1,15 pct. til 51,70 kr. fredag ved middagstid.