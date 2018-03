Toldmelding fra Trump sender chokbølger gennem verdens aktiemarkeder

Godmorgen,

Det er fredag, og der er flere store historier derude. I dagens nyhedsoverblik skal vi se nærmere på hvidvask-sagen, hvor nye oplysninger kan lægge yderligere pres på Danske Banks topledelse. Og så skal vi en tur over Femern-forbindelsen, som styrer mod ekstraregninger i milliardklassen.

Men først flyver vi en tur over Atlanten, hvor Donald Trump igen har sendt chokbølger gennem verdens aktiemarkeder.

1

Store kursfald på de amerikanske børser har fredag morgen spredt sig til Asien. Det toneangivende japanske indeks, Nikkei 225, falder 2,4 pct., mens Hongkongs Hang Seng ligger med et minus på 1,5 pct.

Det sker efter, at USAs præsident, Donald Trump, torsdag aften annoncerede en straftold på import af stål og aluminium. Ifølge Donald Trump vil USA pålægge en toldsats på 25 pct. på importeret stål og 10 pct. på aluminium.

Toldmeldingen fra Trump har fået investorerne til at frygte, at det kunne være begyndelsen til en handelskrig ikke kun med Kina, men måske også med Europa.

»Dette her er det første advarselsskud i en handelskrig. Og ingen vinder en handelskrig,« siger Art Hogan, markedsstrateg i firmaet B. Riley FBR, til CNN Money.

Our Steel and Aluminum industries (and many others) have been decimated by decades of unfair trade and bad policy with countries from around the world. We must not let our country, companies and workers be taken advantage of any longer. We want free, fair and SMART TRADE! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1. marts 2018

Ifølge Per Hansen, der er investeringsøkonom i Nornet, vil europæerne fredag morgen smage på uroen og eftervirkningerne af de amerikanske kursfald.

»De europæiske investorer vil fredag få fornemmelsen for, hvordan en stigende risikopræmie og faldende risikolyst får en indflydelse på aktierne. Donald Trumps nye planer går næppe ubemærket hen,« siger Per Hansen.

Også hos Nordea vurderer man, at de europæiske aktier åbner i minus.

»Frygten for det globale handelssamarbejde er en af de halerisici, man må leve med som investor, og som vil blusse op, særligt i den kommende tid, hvor der skal lefles for kernevælgerne i USA op til midtvejsvalget. Vi forventer ikke, at der bliver sat drastiske tiltag i søen, og at retorikken vil forblive hård, mens handlingerne vil være mere velovervejede,« vurderer Andreas Østerheden, seniorstrateg i Nordea.

Torsdag faldt både S&P 500- og Nasdaq-indekset 1,3 pct., mens Dow Jones lukkede 1,7 pct. lavere.

2

Vi hopper videre til Berlingske, hvor et helt centralt spørgsmål melder sig: Hvor meget information har Danske Banks topchef, Thomas F. Borgen, og bestyrelsesformand Ole Andersen haft om om de massive hvidvask-problemer i bankens estiske filial?

Berlingske kan nu afsløre, at fire nøglepersoner i Danske Banks kontrolsystem i 2013 modtog en skriftlig advarsel om, at Putin-familien og Ruslands efterretningstjeneste hvidvaskede penge i banken. Blandt de højtplacerede medarbejdere var direktionsmedlem Robert Endersby, der refererede direkte til Thomas F. Borgen, og chefen for den interne revision, Jens Peter Thomassen.

Det er ifølge seniorrådgiver ved Aalborg Universitet og hvidvaskekspert Lars Krull særligt opsigtsvækkende, at Jens Peter Thomassen modtog whistleblower-rapporten. Det skyldes, at han refererede direkte til bestyrelsen under ledelse af Ole Andersen.

»Det er interessant, at også chefen for intern revision modtager whistleblower-rapporten. For i så fald må man formode, at han har underrettet bestyrelsen i banken om disse forhold. Det peger altså på, at bestyrelsen er blevet bekendt med alle disse forhold dengang samtidig med direktionen,« siger Lars Krull.

Han mener kort og godt, at det er en »regulær møgsag for Danske Bank«.

»Spørgsmålet er, hvornår presset fra offentligheden bliver så stort, at sagen får konsekvenser for ledelsen i København,« siger Lars Krull.

Hos Danske Bank henviser pressechef Kenni Leth blandt andet til, at banken har udvidet den igangværende undersøgelse af forholdene i den estiske filial.

»Spørgsmålet om, hvem der fik hvilken information og hvornår, er en del af de grundige undersøgelser, vi er i gang med, og som vi vil dele konklusioner fra senere i år. Men som tidligere nævnt var det indberetningen fra whistlebloweren, som blandt andet gjorde, at vi dengang satte gang i en række tiltag, der førte til, at vi lukkede ned for porteføljen,« siger Kenni Leth til Berlingske.

3

For to år siden indgik Femern A/S kontrakter for 30 milliarder kroner med de store entreprenørkonsortier, som skal bygge verdens længste sænketunnel. Kontrakterne er betinget af, at den tyske byggetilladelse er på plads inden udgangen af 2019. Men tilladelsen forventes nu først i løbet af 2020, erkender Femern i en mail.

Det fremgår af et fortroligt bestyrelsesreferat, som Jyllands-Posten i besiddelse af, at entreprenørerne for to år siden afviste at indgå en aftale, som løb længere end til 2019. Aftalen lød dengang, at Femern skulle betale op mod én milliard kroner for at udskyde byggestarten. Det er endnu for tidligt at sige, hvad regningen i sidste ende lander på, for det afhænger af, hvor dyr ventetiden har været for entreprenørerne.

»Femern står i en svag forhandlingsposition, og entreprenørerne vil gøre alt, hvad de kan for at tjene ekstra på sådan en forhandling. Det er deres job, og de er gode til det,« siger Bent Flyvbjerg, der er professor i styring af megaprojekter på Oxford University.

Claus F. Baunkjær, adm. direktør i Femern A/S, er ikke bekymret for kontrakterne.

»Vi har naturligvis forberedt forskellige mekanismer i kontrakterne til at håndtere situationen, hvis der ikke er ønske om at sætte kontrakterne i gang inden da,« siger han til Jyllands-Posten.

Ud over reaktionen på Trumps forslag har Per Hansen fra Nordnet udpeget tre ting, som er værd at holde øje med fredag:

Parken Sport & Entertainment aflægger 4. kvartalstal. FCK spiller ikke europæisk og kommer heller ikke til at gøre det på allerhøjeste niveau i næste sæson. Da resultaterne i FCK er svingfaktoren og det spændende for Parken-aktien, har Parken mistet sin x-faktor i de kommende kvartaler. Det mest spændende bliver, om der trods alt kan blive plads til at betale lidt udbytte til investorerne?

FED-chef Jerome Powells tale i Senatet bragte ikke meget og afgørende nyt. Han talte om, at han forventer en stigende løninflation, som kan forplante sig i den samlede inflation. Det var dog ikke Jerome Powells tale eller rentestigninger i det hele taget, som torsdag fik aktienervøsiteten til at vende tilbage. Renterne faldt og de 10-årige amerikanske statsobligationer sluttede med en rente på ca. 2,81 - et godt stykke under den frygtede rentemur på 3 pct.

DSV og Novo Nordisk faldt med hhv. 2,8 og 2,7 pct. torsdag. År til dato er aktierne henholdsvis faldet med 4 pct. og 6 pct. og har været med til at holde den danske aktieindeksudvikling under frysepunktet. Er nedturen ved at være overstået?

Tilbage er der bare at sige: Ha' en rigtig god fredag!