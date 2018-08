Tobaksgigant øger resultaterne takket være håndrullede cigarer og opkøb

Scandinavian Tobacco Group (STG) har solgt flere håndrullede cigarer og nydt godt af sit seneste opkøb, og det har bidraget til stigninger på både top- og bundlinje i andet kvartal for tobaksselskabet.

Omsætningen sluttede i andet kvartal på 1780 mio. kr., hvilket var højere end de 1673 mio. kr., som udgjorde toplinjen i samme kvartal sidste år.

Foruden bidraget fra den opkøbte virksomhed Thompson Cigars har salgsvæksten været begunstiget af et stigende salg i kategorierne »håndrullede cigarer« og »øvrige«, mens kategorierne »maskinfremstillede cigarer«, »pibetobak« og »finskåren tobak« alle oplevede et fald i omsætningen.

»Vi leverede et tilfredsstillende resultat for andet kvartal 2018,« siger Niels Frederiksen, administrerende direktør i ST, i en kommentar til regnskabet.

»I vores største kategori, håndrullede cigarer, fortsatte vi med at levere pæne vækstrater, og jeg er især tilfreds med, at integrationen af Thompson Cigars forløber planmæssigt, og at vi har været i stand til at skabe solid salgsvækst i Thompson Cigars i det første hele kvartal efter overtagelsen.«

»Desuden viser øvrige-kategorien fortsat gode takter, mens vi i maskinfremstillede cigarer stadig oplever faldende volumen som følge af de nye afgiftsstrukturer i Frankrig,« lyder det fra STG-topchefen.

På indtjeningssiden kan STG fremvise et driftsresultat (EBITDA) på 335 mio. kr. mod 315 mio. kr. i det tilsvarende kvartal sidste år. Forbedringen hænger ifølge selskabet sammen med lavere engangsomkostninger, men let forøgede rapporterede driftsomkostninger - blandt andet som følge af opkøbet af Thompson Cigars.

Bundlinjen er for andet kvartal endt på 205 mio. kr., efter at den i samme kvartal sidste år udgjorde 166 mio. kr.

I forbindelse med regnskabet fastholder STG sine forventninger til 2018 om en flad til svagt positiv organisk omsætningsvækst og en organisk vækst i EBITDA-overskuddet på mindst 3 pct.