Tirsdagens obligationer: Udsigt til faldende renter fra morgenstunden

Det danske obligationsmarked ser ud til at åbne med faldende renter tirsdag morgen, efter at USA's præsident, Donald Trump, har truet med at lægge yderligere straftold på en lang række kinesiske varer. / AFP PHOTO / MANDEL NGAN AND NICOLAS ASFOURI

Præsidenten siger, at han har anmodet landets handelsministerium om at finde de kinesiske produkter, der er bedst egnet til de nye toldsatser, for i alt 200 milliarder dollar. Tolden skal være på yderligere 10 pct. Det er den største toldmur, som Trump endnu har anmodet om.

Kina har meldt ud, at landet vil gengælde i samme omfang. Kinas handelsministerium anser Trumps trussel som et forsøg på »afpresning«.

»Praksis med et ekstremt pres samt afpresning fraviger den konsensus, begge lande i fællesskab er nået frem til igennem flere forhandlinger. Og det er en stor skuffelse for det internationale samfund,« udtaler Kinas handelsministerium ifølge nyhedsbureauet AFP.

De nye skridt i konflikten mellem USA og Kina kan få indvirkning på obligationsmarkedet i Danmark, vurderer Sydbank.

»Vi venter, at det danske obligationsmarked vil åbne med rentefald. Obligationsmarkederne vil i dag holde øje med den verserende handelskonflikt mellem USA og Kina,« skriver Mathias Rømer Sproegel, der er makroanalytiker i Sydbank.

Renten på den toneangivende tiårige amerikanske statsobligation, T-bond, faldt, da de danske handlere havde slukket skærmene mandag. Ved 17-tiden mandag blev T-bonden handlet til en rente på 2,92 pct., mens den handles til en rente på 2,88 pct. på markedet i Tokyo tirsdag morgen.

Det danske obligationsmarked startede ugen roligt ud, da renten på den toneangivende tiårige danske statsobligation var uændret i forhold til fredag klokken 17. Mandag endte renten på det danske statspapir på 0,41 pct.

Mandag startede konferencen i Den Europæiske Centralbank, ECB, om den globale løn- og prisudvikling. Konferencen fortsætter tirsdag, og Mario Draghi, der er chef for ECB, skal tale klokken 10. Der er fokus på konferencen, da Draghi sidste år kom med udtalelser, der gav en reaktion på de europæiske renter.

I år vil det dog være svært at se for sig, at chefen melder andet ud, end det han gjorde på rentemødet i banken i den forgangne uge.

På nøgletalsfronten kommer der tal fra det påbegyndte boligbyggeri fra USA. Økonomerne, der er adspurgt af Bloomberg News, venter en stigning til 1.311.000 enheder i maj mod 1.287.000 enheder i april.

Der kommer i samme ombæring nyt om antallet af byggetilladelser fra USA i maj. Økonomerne venter et fald til 1.350.000 enheder fra revideret 1.364.000 enheder i april.

/ritzau/FINANS