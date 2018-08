Tirsdagens obligationer: Stille og roligt marked med let rentestigning

Udsvingene var ikke store tirsdag, hvor renten kravlede en smule opad. Der var ikke væsentlige nøgletal til at svinge taktstokken over markederne. Lidt større risikolyst og manglen på nyt fra handelskrigsfronten var baggrunden for stigningen.

Den toneangivende tiårige danske rente endte i 0,37 pct., hvilket var 2 basispoint højere end niveauet ved lukketid mandag. Renten faldt 3 basispoint fredag og yderligere 2 basispoint mandag, men markedet tager nu tilsyneladende en puster.

Også ude i Europa var rentebevægelserne op. I Frankrig og Tyskland var der stigninger som i Danmark.

Nøgletalskalenderen var ikke spækket med tal tirsdag, og det samme er tilfældet onsdag. Investorerne kan derfor stå på sidelinjen til slutningen af ugen og vente på databaseret nyt om udviklingen i den globale økonomi.

Der kom dog tirsdag tyske tal for im- og eksporten samt industriproduktionen i juni. Importen viste sig at vokse noget mere end ventet, da den gik 1,2 pct. frem i forhold til maj, mens eksporten stod i stampe. Industriproduktionen faldt samtidig 0,9 pct., hvor der kun var ventet en tilbagegang på 0,5 pct. ifølge estimater indsamlet af Bloomberg.

Manglen på andre nyheder betyder, at nyt om handelskrigen mellem USA og Kina hurtigt kan komme til at bestemme retningen for obligationsmarkedet.

/ritzau/FINANS