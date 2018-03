Tirsdagens obligationer: Stærk euro lagde pres på renterne

Investorernes risikolyst var ellers tilbage efter rygter om en opblødning i handelskonflikten mellem Kina og USA.

De europæiske aktiemarkeder steg tirsdag på den gode side af 1 pct., men der blev samtidig også flyttet flere penge mod de mere sikre papirer.

På det danske marked gav det et rentefald på 2 basispoint til 0,55 pct. for den toneangivende tiårige statsobligation.

- En stærkere euro sætter dagsordenen i øjeblikket, efter at den har bevæget sig op i 1,24-1,25 dollar, siger Martin Lundholm, porteføljeforvalter i Spar Nord.

- Tidspunktet for, hvornår ECB strammer sin pengepolitik, bliver sandsynligvis udskudt, i takt med at euro bliver stærkere, for så ville det være vand på samme mølle at begynde at drosle ned, siger han.

Martin Lundholm peger på, at de seneste tillidstal fra Europa har peget nedad, hvilket også var billedet i tirsdagens tal fra EU, hvor den økonomiske tillid faldt til 112,6 i marts fra 114,2 måneden før.

- Udsigterne for væksten er blevet en anelse mere usikker på det seneste, og det kan også spille ind på ECB's næste træk, siger Martin Lundholm.

/ritzau/FINANS

