Tirsdagens obligationer: Renterne kravlede med aktierne op

. De danske statsrenter gik igen i vejret tirsdag efter et mindre fald mandag, der fulgte efter sidste uges rentefald.

USA's præsident, Donald Trump, vil ifølge flere medier måske bløde op i sine planer om indføre en straftold på stål og aluminium, som han varslede i sidste uge, og det har givet bedre humør på markederne generelt.

Det fik tirsdag investorerne til at sælge ud af obligationer for i stedet at købe op i de mere risikobetonede aktier. På obligationsmarkedet betød det faldende kurser og dermed stigende renter.

Ved lukketid lå renten på den ledende tiårige statsobligation herhjemme i 0,74 pct. - svarende til en stigning på 6 basispoint fra mandag, og også i det øvrige Nordeuropa var der rentestigninger at spore. I Sydeuropa faldt renterne omvendt.

Den formildnede stemning omkring sidste uges toldtrussel fra Donald Trump, der varslede en importtold på 10 pct. på aluminium og 25 pct. på stål, kom efter historier om, at varslet primært var et udtryk for decideret forhandlingsteknik snarere end et reelt lovforslag.

Fra nøgletalsfronten var der ikke meget nyt at komme efter tirsdag, hvor de eneste større offentliggørelser var statistikker over ordreindgangen på varige forbrugsgoder i USA i januar samt fabriksordrerne samme sted - ligeledes i januar.

Begge dele endte i øvrigt som ventet i markedet.

/ritzau/FINANS