Tirsdagens obligationer: Renterne fortsætter fremdriften efter Draghi-ord

Mandag bidrog chefen for Den Europæiske Centralbank (ECB), Mario Draghi, til at sende renterne i vejret, da han under en tale i Bruxelles løftede sløret for tegn på en god udvikling i den underliggende inflation i eurozonen.

De danske statsrenter fortsætter fremdriften tirsdag middag, hvor tendensen herhjemme følger den, der har præget det amerikanske marked siden dansk lukketid mandag.

Renten på den toneangivende tiårige danske statsobligation stiger med 2 basispoint til 0,46 pct. efter en fremgang på 5 basispoint mandag.

Stigende oliepriser har over den seneste periode bidraget til et løft i prisstigningerne, men også den underliggende udvikling ser fornuftig ud og vil bevæge sig op i nærheden af ECB's målsætning over det kommende år.

Den udtalelse sendte straks renterne opad, fordi den umiddelbart kan indikere en centralbank, der snart er parat til at stramme pengepolitikken gennem en renteforhøjelse.

I forvejen står ECB's massive opkøbsprogram af obligationer til at udløbe ved årets udgang, og banken har tidligere flaget, at den første renteforhøjelse formentlig vil komme i andet halvår næste år.

Derudover kigger investorerne også mod USA, hvor den amerikanske centralbank, Federal Reserve, allerede er godt i gang med at stramme pengepolitikken op.

I denne uge er der rentemøde hos banken, der kulminerer med en rentemeddelelse onsdag aften dansk tid, og her er forventningen blandt økonomerne, at renten vil blive løftet endnu en gang.

Fra nøgletalsfronten er tirsdagens højdepunkter tal for forbrugertilliden i USA i september og salget af nye boliger i USA i august. Begge tal offentliggøres klokken 16.00 dansk tid.

Derudover er der i løbet af dagen også taler fra flere medlemmer af ECB's styrelsesråd.

/ritzau/FINANS