Tirsdagens obligationer: Renterne faldt efter blandede PMI-tal

Blandede PMI-tal fra Europa og USA gav tirsdag et rentefald til den toneangivende tiårige statsobligation herhjemme.

Inden de europæiske tal ramte markedet tirsdag formiddag, var renten oppe i 0,38 pct. Men da handlerne lukkede bøgerne tirsdag for at gå ud i sommerheden, var kurven vendt til et fald på 2 basispoint til 0,34 pct. i forhold til mandag.

Mens det tyske PMI-barometer over indkøbschefernes syn på aktiviteten i Tyskland udviklede sig bedre end ventet i julis foreløbige opgørelse, så skuffede den foreløbige opgørelse fra eurozonen.

I USA viste en foreløbig opgørelse over Markit US Manufacturing PMI for juli, at de amerikanske indkøbschefer inden for industrien så lysere på aktiviteten i den amerikanske økonomi i årets syvende måned, mens tallene for indkøbschefernes vurdering i servicesektoren var en spids dårligere end ventet.

Ifølge Sydbank vil handelsstridighederne med USA i spidsen også være et tema, når investorerne vurderer tirsdagens tal - og opgørelserne fremover.

- Det vil efter alt at dømme påvirke PMI-indeksene i den kommende tid. Vi forventer dog ikke nogen større negativ indflydelse, så længe handelsbarriererne ikke bliver udvidet yderligere, skriver Kim Blindbæk, makroanalytiker i Sydbank, i et notat.

/ritzau/FINANS