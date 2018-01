Tirsdagens obligationer: Renten tog fat på nyt år med stigning

Tirsdag lukkede den toneangivende danske statsobligation med udløb i 2027 med en rente på 0,49 pct., hvilket var 2 basispoint højere end fredag, som var sidste handelsdag inden nytår.

Billedet gentog sig i resten af Europa, hvor renterne på statsobligationer med tilsvarende løbetid ligeledes steg. Eksempelvis strøg renten på den ledende statsobligation i Tyskland op med godt 3 basispoint.

På nøgletalssiden kunne investorerne fra morgenstunden notere sig friske PMI-data fra Kina, der vidnede om en solid fremgang i industrien.

- Den vigtigste indikator, PMI fra Caixin, steg fornuftigt, og det var båret af flere nye ordrer herunder fra udlandet.

- Det lover godt for industriproduktionen - også fordi lagerbeholdningerne svandt yderligere ind, og der er behov for at få genopbygget disse ved at øge produktionen, skriver Tina Winther Frandsen, chefanalytiker i Jyske Bank, i en kommentar.

Også fra Tyskland, Storbritannien, Danmark og eurozonen kom der data for industriaktiviteten.

Både for Tyskland og eurozonen udviklede PMI-tallene sig som ventet fladt, mens de britiske af slagsen faldt mere end ventet. I Danmark steg indekset for industriaktiviteten.

Tirsdagens nøgletal blev ud på eftermiddagen rundet af med den seneste opgørelse over de amerikanske industrichefers syn på aktiviteten i landets økonomi. Den viste sig en smule bedre end ventet ifølge Bloombergs indsamlede estimater.