Tirsdagens obligationer: Renten stiger fra åbning op mod nøgletal

Renten på den toneangivende tiårige amerikanske T-bond sluttede mandag i 2,88 pct. Tirsdag morgen handles den i 2,89 pct. på markedet i Tokyo og er dermed 1 basispoint højere end ved dansk lukketid mandag.

Ser man på den tyrkiske rente på tiårigt dollarlån, var billedet et helt andet, da renten steg med 93 basispoint mandag til 9,35 pct. i forhold til lukkekursen fredag i sidste uge.

Ifølge Mathias Rømer Sproegel, der er makroanalytiker i Sydbank, så afventer investorerne fortsat, at den tyrkiske centralbank hæver renten. Derudover forsøger markedet at finde frem til, om situationen i Tyrkiet vil sprede sig til emerging markets generelt.

»Vi vurderer, at situationen i Tyrkiet primært er et tyrkisk problem og næppe noget, der kan ryste global økonomi,« vurderer han i en morgenkommentar.

Mens Tyrkiet stadig vil fylde i horisonten, kan handlerne i løbet af tirsdagen se frem mod nøgletal fra Europa og USA i form af britisk arbejdsløshed, tysk ZEW-indeks, industriproduktion i eurozonen samt den amerikanske erhvervstillid fra NFIB, der måler humøret blandt de mindre amerikanske virksomheder.

»Det ser ud til, at den værste panikstemning omkring Tyrkiet er drevet over, men de finansielle markeder har fortsat øjnene rettet mod Tyrkiet. Derfor kan Tyrkiet sagtens komme til at diktere renteudviklingen i dag,« påpeger Mathias Rømer Sproegel forud for, at dagens handel skydes i gang.