Tirsdagens obligationer: Renten steg og nærmede sig niveauer fra april

Facit for dagen blev en rente på 0,57 pct. for den toneangivende tiårige danske statsobligation. Det var dermed en stigning på 3 basispoint i forhold til mandagens lukkeniveau.

Med tirsdagens stigning krøb renten op mod de højere niveauer, der gjorde sig gældende i store dele af slutningen af april, hvor renten nåede at runde 0,65 pct. for siden at falde tilbage igen.

At statsobligationen imidlertid stadig bliver handlet med en lidt lavere rente, kan hænge sammen med de tillidsmålinger, der på det seneste er blevet offentliggjort på begge sider af Atlanten.

- Der er nok flere forskellige årsager. Jeg vil mene, at den helt primære er den afbøjning, vi har set i de fleste tillidsindikatorer, som i både Europa og USA peger på, at vi lige skal et gear ned i væksten. Jeg vil helt sikkert mene, at det er det, der har smittet af på renterne, siger Søren V. Kristensen, der er makroøkonom i Sydbank.

Fra makrosiden var det sparsomt med nyheder for investorerne tirsdag. De eneste nøgletal af nævneværdig karakter kom fra Tyskland, hvor data for marts viste, at industriproduktionen steg mere end ventet, eksporten steg marginalt mindre end ventet, og importen faldt mod forventning.

Foruden de tyske nøgletal var der fra Kina data for eksporten og importen i april. Begge overraskede positivt i forhold til samme måned sidste år målt i yuan, mens eksporten skuffede målt i dollar. Til gengæld overraskede importen positivt målt i dollar.