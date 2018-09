Tirsdagens obligationer: Renten skubbet op af amerikansk overraskelse

Investorerne havde et par amerikanske nøgletal at forholde sig til i løbet af eftermiddagen samt den danske valutareserve. Særligt fokus var der på de amerikanske indkøbschefers forventningsindeks, ISM industri, der kan sætte skub i finansmarkederne.

Indekset var bedre end ventet, hvilket gav anledning til et lille renteløft omkring offentliggørelsen klokken 16 både herhjemme og i USA. Ved lukketid var renten på den danske obligationen med udløb i 2027 på 0,31 pct. eller 2 basispoint højere end mandagens lukkeniveau.

I august steg ISM industri-indekset til 61,3 fra 58,1 i måneden før, viste tallene fra Institute of Supply Management. Ifølge Bloomberg News var konsensus blandt økonomerne et indeks på 57,6.

Klokken 16 stod det også klart, at Nationalbanken ikke har interveneret i valutamarkedet i løbet af august ifølge opgørelsen af valutareserven tirsdag eftermiddag.

Den danske krone har været svækket til det laveste niveau over for euro i godt to år på det seneste, men der er udsigt til en snarlig styrkelse af kursen igen, og samtidig lader en renteforhøjelse fra Nationalbanken formentlig stadig vente på sig, hvilket kan være forklaringen på, at Nationalbanken har undgået at blande sig i kurssætningen for kronen, vurderer Sydbank.

Valutareserven faldt i årets ottende måned med 0,2 mia. kr. til 467,9 mia. kr.