Tirsdagens obligationer: Renten fortsætter højere op med udlandet

Der er som ventet lidt højere renter på de danske statspapirer tirsdag morgen.

Renten på den toneangivende danske tiårige statsobligation starter således dagen i 0,46 pct., hvilket er 2 basispoint mere end mandagens lukkeniveau.

Det svarer til stigningen på de amerikanske tiårige T-bonds siden mandag eftermiddag.

Fra Danmark viste detailsalget for august en stigning på 0,3 pct. set i forhold til juli, hvilket var på linje med forventningerne.

Dagens vigtigste økonomiske data kommer fra USA, hvor forbrugertilliden for september lægges frem klokken 14.30.

Analytikerne estimerer en let faldende forbrugertillid på 132,0 mod 133,4 en måned tidligere.

»En højere amerikansk forbrugertillid, end vi venter, kan give mindre rentestigninger i dag, da det vil indikere, at amerikanernes forbrugslyst er intakt,« vurderer makroanalytiker Mathias Rømer Sproegel fra Sydbank i en kommentar tirsdag morgen.

Fra USA er der desuden data for salget af nye boliger, mens der fra eurozonen er taler fra ECB's direktionsmedlem Benoît Curé og fra ECBs cheføkonom Peter Praet.

Praet har på det seneste luftet, at ECB i 2019 i stigende grad skal redegøre for, hvordan styringsrenten forventes at udvikle sig, når ECB begynder at hæve renten.

Samtidig vil investorerne se frem til rentemødet i den amerikanske centralbank, Federal Reserve, der afholdes onsdag. Analytikere fra nær og fjern venter, at banken hæver renten med 0,25 pct.point.

/ritzau/FINANS