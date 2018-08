Tirsdagens obligationer: Renten fik et lille løft efter overraskelse

Tirsdag eftermiddag var den enlige væsentlige nøgletalsbegivenhed den amerikanske forbrugertillid, og den overraskede med at vise en stigning i august til 133,4 fra 127,9 måneden før.

Til sammenligning var der ventet et fald til 126,6 ifølge et estimat indsamlet af Bloomberg. Tallet for juli blev revideret fra oprindeligt oplyst 127,4.

Herhjemme steg renten på den toneangivende tiårige statsobligation med et enkelt basispoint til 0,35 pct.

Investorerne fandt samtidig ro i den handelsaftale mellem USA og Mexico, som er på trapperne. USA's præsident, Donald Trump, annoncerede mandag, at landene er enige om rammerne for en aftale, der skal erstatte frihandelsaftalen Nafta, hvor også Canada er med.

»Globale handelsspændinger har uden tvivl været den væsentligste årsag til risiko i 2018,« siger Hussein Sayed, markedsstrateg ved FXTM, til Reuters.

»Aftalen mellem USA og Mexico ser ud til at give et løft til troen på, at handelskrigen bevæger sig nærmere sin afslutning, og det næste spørgsmål er, hvem der er den næste til at lukke en aftale med Trump,« fortsætter han.

Det er ventet, at forhandlingerne med Canada snart går i gang.

/ritzau/FINANS