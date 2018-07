Tirsdagens obligationer: Renten faldt en smule

Investorerne kunne ånde lettet op over, at der i Tyskland er fundet et kompromis omkring flygtninge- og migrationspolitikken mellem forbundskansler Angela Merkel og hendes indenrigsminister, Horst Seehofer. Aftalen reducerer frygten for et tysk regeringssammenbrud.

Fra morgenstunden steg renten da også med et enkelt basispoint til 0,33 pct., men det blev altså siden hen skiftet ud med et fald.

Tirsdag formiddag kom der nye data om detailsalget i eurozonen. Det var uændret i maj i forhold til måneden før, hvor salget faldt med 0,1 pct.

Udviklingen var dermed en smule dårligere end ventet, da der var forudset en fremgang på 0,1 pct. ifølge en rundspørge blandt økonomer fra Bloomberg.

I USA steg antallet af fabriksordrer i maj med 0,4 pct. Det var dermed bedre end ventet, da økonomerne ifølge Bloomberg havde regnet med, at udviklingen holdt status quo.

Den amerikanske ordreindgang på varige forbrugsgoder faldt med 0,4 pct. på månedsbasis i maj, hvilket var en lille positiv overraskelse, da økonomerne ifølge Bloomberg News havde forudset et fald på 0,5 pct.

Ud på eftermiddag var der så nyt om den danske valutareserve, der ikke bevægede i juni. Mængden af den udenlandske valuta var uændret på 468,1 mia. kr.