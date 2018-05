Tirsdagens obligationer: Nervøse investorer fra syd gav rentefald

Derfor faldt de nordeuropæiske renter. I Danmark sluttede renten på den toneangivende danske tiårige statsobligation 7 basispoint lavere i 0,31 pct. Ved middagstid var renten kortvarigt helt ned i 0,29 pct.

I Tyskland var rentefaldet også på 7 basispoint, mens den italienske rente var steget markante 34 basispoint ved dansk lukketid. For den toårige italienske rente var stigningen på et tidspunkt tirsdag på 1,5 pct.point, som var den største stigning på en enkelt dag i 22 år.

Søndag opgav Giuseppe Conte at danne regering efter et møde hos præsidenten. Uenighed om den foreslåede finansminister, Paolo Savona, der er meget euroskeptisk, fik Conte til at droppe regeringsdannelsen.

I stedet har økonomen Carlo Cottarelli nu fået til opgave at danne en ny midlertidig regering, og udsigten til et snarligt italiensk nyvalg har øget nervøsiteten for endnu mere EU-modstand i landet.

- Den politiske og finansielle uro omkring Italien vil sandsynligvis få Den Europæiske Centralbank (ECB) til at være ekstra forsigtig med at stramme pengepolitikken, som ECB ellers har lagt op til, mener cheføkonom Jacob Graven i Sydbank.