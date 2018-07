Tirsdagens aktier: Tryg belønnet for tal og WDH for anbefaling

C25-indekset endte med en stigning på 1,0 pct. i indeks 1120,89.

- Der hersker en underliggende god stemning tirsdag, hvor handelskrigen er rykket lidt tilbage i markedernes bevidsthed. Den kan dog hurtigt dukke op igen, vurderer senioraktiehandler i Sydbank Christian Thatje til Ritzau Finans.

Han understreger dog, at markedet er sommerferieramt, og anslår, at handelsomfanget er godt en femtedel mindre end normalt.

TRYG I KNEBENT PLUS

Tryg endte i et beskedent plus efter selskabets regnskab tirsdag morgen inden børstid.

Tryg kom på bundlinjen dårligere ud af andet kvartal af 2018 end ventet, men det skyldtes primært et overraskende negativt investeringsafkast. Investeringsafkastet blev minus 90 mio. kr., hvor analytikerne havde ventet et positivt investeringsresultat på 33 mio. kr. ifølge estimater indsamlet af Ritzau Estimates.

Derimod kom resultatet af forsikringsdriften ud på 846 mio. kr. og skød over analytikernes estimat på 778 mio. kr. Combined ratio (udgifter i forhold til præmieindtægter, red.) landede på 81,4 mod konsensus på 82,2.

- Jeg synes ikke, at aktien belønnes for at have leveret flot på forsikringsdriften og på combined ratio, siger Christian Thatje.

Tryg steg 0,5 pct. til 153,40 kr.

WDH STRÅLEDE EFTER USA-NYT

Øverst i C25-indekset endte William Demant Holding, med hjælp fra at Bank of America Merrill Lynch har indledt dækning af de danske høreapparatselskaber GN Group og WDH med sidstnævnte som favoritten.

WDH får anbefalingen "køb", mens GN Group får den negative anbefaling "underperform", ifølge et notat fra den amerikanske finans- og bankkoncern.

WDH steg 3,9 pct. til 278 kr., mens GN Group trods den negative anbefaling steg 0,2 pct. til 295 kr.

MÆRSK I BUND

A.P. Møller-Mærsk havde en dårlig tirsdag.

Selskabets franske konkurrent CMA CGM har ligesom den danske shippinggigant droppet sine aktiviteter i Iran som konsekvens af den amerikanske præsidents, Donald Trumps, genindførte sanktioner mod landet. Det baner vejen for kinesiske Cosco, der kan hente en gratis markedsandel.

Sideløbende vurderer HSBC, at Mærsk-aktien er blevet billig, men at der stadig lurer farer i horisonten, som gør bankens analytikere varsomme over for at investere i containerrederiet.

Tirsdag sænker de i en ny analyse deres bud på Mærsks indtjening i år til 3,6 mia. dollar på EBITDA-niveau - driftsoverskud før af- og nedskrivninger. Det er 7 pct. mindre end tidligere og 10 pct. lavere end bunden af Mærsk-ledelsen hidtidige prognose på 4 til 5 mia. dollar.

HSBC-analytikerne sætter et kursmål på 9100 kr. - mod tidligere 10.400 kr. - og selv om det indikerer, at aktien skal stige godt 17 pct. fra det nuværende leje, ændrer de ikke på anbefalingen "hold".

Mærsk B-aktien endte i 7796 kr. eller 1,1 pct. mindre end mandag.

- Aktien er ramt af den mulige handelskrig, og frygten for en nedjustering i forbindelse med regnskabet til august rumler også, siger Christian Thatje, der generelt vurderer, at containersektoren er presset på indtjeningen.

Vestas steg 0,8 pct. til 397,80 kr. Mandag aften oplyste den danske vindmølleproducent, at den har udnyttet en option på at udvide samarbejdet med amerikanske TPI Composites, som skal producere vinger på yderligere to produktionslinjer for det danske selskab i Mexico.

Coloplast blev hjulpet af, at amerikanske JPMorgan har øget kursmålet for medicoaktien til 524 kr. fra 461 kr. Anbefalingen undervægt fastholdes. Coloplast bliver nu også fulgt af Bank of America Merrill Lynch, der indleder dækning af den danske medicoaktie med anbefalingen "neutral". I Jyllands-Posten fremhæves selskabet desuden som et af de selskaber, der kan få del i en øget eksport, i takt med at antallet af ældre stiger globalt.

Coloplast steg 1,5 pct. til 656 kr.