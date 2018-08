Tirsdagens aktier: Sydbank gik i dørken mens Unibrew tog teten

Samlet var der en fremgang blandt eliteaktierne i C25 på 0,2 pct. til 1176,64. Markedet både herhjemme og i Europa var fortsat mærket af den optimisme, som USA og Mexico satte i gang mandag, da landene meddelte, at de var nået til enighed om rammerne for en handelsaftale.

Sydbank meldte om tilbagegang i både basisindtjeningen og bundlinjen i andet kvartal. Dermed kunne en pæn tilbageførsel af nedskrivninger på udlån ikke gøre op for modvinden på toplinjen.

Et negativt beholdningsresultat på 66 mio. kr. var samtidig årsag til, at Aabenraa-banken nu venter et overskud efter skat i den nedre ende af sin hidtidige prognose på 1340-1540 mio. kr.

»Det, der stjæler billedet, er beholdningsresultatet. Det er meget, meget langt tid siden, at vi har set et så svagt beholdningsresultat,« siger analytiker i Jyske Bank Simon Hagbart Madsen til Ritzau Finans.

Aktien blev trykket ned med 11,2 pct. til 194,10 kr.

UNIBREW OPJUSTEREDE IGEN

Royal Unibrew var allerede klar med sit regnskab mandag aften, og allerede fra morgenstunden indtog bryggeriaktien førerpositionen i C25. Og der blev den dagen igennem. Aktien endte med et løft på 4,8 pct. til 565 kr., hvilket er lukkerekord.

Selskabet kom med sin tredje opjustering på godt to måneder efter flere succesfulde opkøb på det seneste, og solrigt sommervejr på hovedmarkederne gav samtidig gode regnskabstal.

»Sidste gang så opjusteringen lidt lille ud, når man kigger på, hvad Unibrew har overtaget. Derudover har der nu været halvanden måned mere, hvor der også har været super godt vejr på de vigtigste markeder,« siger Ricky Rasmussen, der er analytiker hos Nykredit Markets, til Ritzau Finans.

Unibrew venter nu en omsætning på 7000-7200 mio. kr. samt et driftsresultat (EBIT) på 1275-1325 mio. kr. i hele 2018. Tidligere lød forventningerne på et salg på 6900-7100 mio. kr. samt et EBIT på 1200-1275 mio. kr.

Ricky Rasmussen har efterfølgende løftet kursmålet for Unibrew-aktien til 615 kr. fra 570 kr., mens anbefalingen "køb" fortsat gælder.

I C25 var der også pæne stigninger til A.P. Møller-Mærsk-aktierne. B-aktien steg med 3,7 pct. til 9906 kr. Mærsk-gruppen er på vej med en større omorganisering som et foreløbigt punktum for to års frasalg og strømlining, skrev branchemediet Shippingwatch med henvisning til "en række velinformerede kilder".

Mærsk kommenterede ikke de specifikke forlydender, men sagde i en udtalelse til Ritzau Finans, at selskabet er i gang med en transformation, som tager tre til fem år at gennemføre - med startpunkt i slutningen af 2016.

RTX SENDT NED

Uden for C25 var investorerne ikke begejstrede for regnskabet fra RTX. Regnskabet for tredje kvartal viste, at selskabet har problemer med længere leveringstider og en dollarkurs i modvind. Sidstnævnte var en tungtvejende årsag til, at omsætningen faldt med 8,1 pct. i kvartalet. Aktien faldt med 5,0 pct. til 177,20 kr.

Entreprenørkoncernen Per Aarsleff kunne fremvise fremgang i tredje kvartal af 2017/18, hvor forretningsområdet anlæg og byggeri klarede sig bedre end ventet, mens forventningerne til fundering nedjusteres.

Samlet er det dog gået bedre for Per Aarsleff end oprindeligt forudset, hvilket udløste en opjustering 13. august - forventninger som ikke overraskende fastholdes i kvartalsregnskabet.

Aarsleff var også klar med nyheden om, at den mangeårige topchef, Ebbe Malte Iversen, stopper. Fra oktober bliver jobbet overtaget af koncerndirektør Jesper Kristian Jacobsen.

Aktien faldt 1,2 pct. til 259,00 kr.

IC GROUP FÅR NY STRATEGI

Modekoncernen IC Group måtte se sin omsætning falde i regnskabsåret 2017/18, men på bundlinjen gik overskuddet frem - også når man fraregner Peak Performance-brandet, der er blevet solgt fra.

IC Group var klar med en ny strategi, der betyder, at det skal være et holdingselskab, der ejer aktier i de tilbageværende mærker: Tiger of Sweden, By Malene Birger, Saint Tropez og Designers Remix. Mærkerne kan hver især sælges, når det er i aktionærernes interesse, lød det i regnskabet.

Provenuet fra salget af Peak Performance skal udloddes til aktionærerne i form af et aktietilbagekøb og et ekstraordinært udbytte.

IC Group-aktien fik en fremgang på 4,1 pct. til 169,60 kr.

Biotekselskabet Orphazyme aflagde et halvårsregnskab, der bød på et par vigtige milepæle, men også et underskud på lige under 108 mio. kr., hvoraf forsknings- og udviklingsomkostningerne stod for lige over 94 mio. kr. Forventningerne blev fastholdt.

Orphazyme-aktien faldt 2,0 pct. til 75,50 kr.

Svejsefabrikken Migatronic stod for dagens sidste regnskab. Her stod det klart, at selskabet har solgt flere større, komplette automatiseringsprojekter i de første seks måneder af 2018, og det fik selskabet til skære bunden af de tidligere udmeldte forventninger.

Migatronic-aktien blev sendt op med 5,3 pct. til 280,00 kr.

Blandt de øvrige aktier var der analysenyt om Rockwool. Jyske Bank hæver anbefalingen fra "hold" til "sælg" og løfter samtidig kursmålet til 2665 kr. fra 1900 kr. B-aktien i selskabet steg med 1,4 pct. til 2700 kr.

/ritzau/FINANS