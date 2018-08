Tirsdagens aktier: Pandora voldsomt ned - Mærsk sendt op

To nedjusteringer fra to C25-selskaber - Pandora og Mærsk - satte dagsordenen på aktiemarkedet tirsdag. Investorernes dom var vidt forskellig. Pandora blev banket til bunds, mens Mærsk blev sendt til tops.

- Hvor Pandoras nedjustering var overraskende, så var der lidt mere lettelse over Mærsks nedjustering, vurderer afdelingsdirektør i Sydbank Ole Kjær Jensen over for Ritzau Finans.

Pandora mistede næsten en fjerdedel af markedsværdien på børsen tirsdag efter mandagens nedjustering, mens Mærsk aktierne steg. Pandora lukkede med et fald på 24,4 pct. til 325 kr., mens Mærsk B sluttede 6,4 pct. højere i 8950 kr. efter ganske kort at have været nede i lige over 7800 kr.

Tirsdag lukkede C25-indekset med et fald på 0,5 pct. i indeks 1148,52, mens eksempelvis det tyske DAX-indeks ved dansk børslukketid lå 0,6 pct. højere.

PANDORA BANKET I BUND

Ole Kjær Jensen ser frem til at blive klogere på baggrunden og høre yderligere forklaringer på Pandoras telekonference efter det fremrykkede regnskab torsdag.

Smykkekoncernen ser nu en omsætningsvækst på 4 til 7 pct. i lokal valuta i 2018 mod tidligere 7 til 10 pct. Forventningerne til EBITDA-marginen sænkes desuden til cirka 32 pct. fra cirka 35 pct. Det svarer til knap 1 mia. kr. mindre i driftsindtjening.

Pandora har ikke givet nogen konkret forklaring på nedjusteringen, og vil først forklare sig i forbindelse med regnskabet for andet kvartal, der nu er rykket frem til torsdag. Tirsdag morgen fulgte selskabet dog op med en spareplan, der koster 400 medarbejdere jobbet og skal spare 150 mio. kr. om året fra 2019.

Nedjusteringen er blevet mødt med flere nedjusterede kursmål for Pandora. Mest markant har ABG sænket kursmålet til det halve - 375 kr. fra 750 kr. - og anbefalingen til "hold" fra "køb".

MÆRSK STEG TRODS NEDJUSTERING

- Når Mærsk ikke reagerer så voldsomt, som Pandora gør på en nedjustering, skyldes det, dels at den var ventet, dels at den skyldes faktorer, som selskabet ikke selv kan kontrollere - brændstofpriserne, vurderer Ole Kjær Jensen.

Han mener også, der er et element af lettelse bag stigningen. Konsensus for andet kvartal lå lavere, end de resultater Mærsk præsenterede for perioden, og udsigterne for tredje kvartal er pæne.

Hos Alm. Brand Bank er aktieanalytiker Michael Friis Jørgensen enig.

- Man har kunnet følge med i, at mange analytikere begyndte at sige, at de forventede en meget lavere indtjening. Så det er i det perspektiv, aktiestigningen skal ses, siger han blandt andet.

Mærsk venter nu, at driftsoverskuddet før af- og nedskrivninger, EBITDA, lander mellem 3,5 og 4,2 mia. dollar. Tidligere havde Mærsk spået et EBITDA-overskud på mellem 4 og 5 mia. dollar.

SØIK KOM EFTER DANSKE BANK

Pandoras dårlige nyheder mandag overskyggede til dels Danske Bank, der nu har fået Bagmandspolitiet i Danmark, SØIK, efter sig i forbindelse med det, der populært kaldes hvidvasksagen.

Danske Bank faldt 1,1 pct. til 180,85 kr. mandag, og endte tirsdag i 181,30 kr. efter en stigning på 0,3 pct.

AMBU FIK SKIDT ANALYSENYT

I den nedre del fik Pandora selskab af Ambu, der faldt 0,8 pct. til 262,20 kr. Medicoaktien har ellers været særdeles godt kørende på det seneste og ligger fortsat omkring 23 pct. højere end for en måned siden og er mere end fordoblet siden nytår.

Men Danske Bank sænkede tirsdag anbefalingen af selskabet til "hold" fra "køb".

- Vi anser udsigten på kort sigt som værende lovende, da vi ser Ascope (engangskamera til luftvejsundersøgelser, red.) fortsætte sin lovende vækst. Men vi vurderer, at den nuværende aktiekurs ikke giver plads til skuffelser i den tidlige lancering på mave- og tarmområdet, skriver Danske Bank i analysen.

REGNSKABER I MORGEN

Mens tirsdagen ikke bød på nyt på regnskabsfronten, så er fem C25-aktier i vælten onsdag. Og Novo Nordisk, FLSmidth og Lundbeck aflægger deres tal inden handelsstart, så tirsdag var sidste chance for investorer til at positionere sig i aktierne inden da. Alle tre placerede sig i den nedre halvdel af C25.

Lundbeck faldt 2,5 pct. til 443,70 kr. og Novo Nordisk steg 0,9 pct. til 322,90 kr. FLSmidth steg 1 pct. til 414,90 kr. på medvind fra mineselskaberne i Europa, der er selskabets kunder. De havde en god dag.

/ritzau/FINANS