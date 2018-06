Tirsdagens aktier: Pandora og Genmab fik topplaceringerne i grønt C25

Nattens topmøde mellem den amerikanske præsident, Donald Trump, og den nordkoreanske leder, Kim Jong-un, i Singapore var fra morgenstunden på alles læber, men investorerne på de finansielle markeder tog imod nyhederne fra mødet med et skuldertræk i Europa.

På mødet underskrev de to hovedpersoner et dokument, hvor USA blandt andet forpligter sig til sikkerhedsgarantier for Nordkorea, mens Nordkorea omvendt har forpligtet sig til at gøre Den Koreanske Halvø "fuldstændig atomvåbenfri". Ifølge Nikolaj Holmsgaard, der er børsmægler i ABG Sundal Collier, var udfaldet af mødet overordnet som ventet.

- Og det er altid positivt at se, at Trump ikke skejer ud eller laver drama, som det er set i andre sammenhænge før. Det er nok derfor, at vi ikke ser den helt store reaktion på markedet, siger han til Ritzau Finans.

GENMAB TIL TOPS PÅ ANALYSENYT

Blandt de danske selskaber var der medvind til Genmab, efter at biotekselskabet fik løftet anbefalingen af finanshuset Morningstar til "køb" fra "hold", mens der ikke blev pillet ved kursmålet på 1160 kr. Genmab, der siden årsskiftet har tabt knap 6 pct. af sin værdi, steg tirsdag med 2,2 pct. til 968 kr.

Også smykkeselskabet Pandoras aktie var med i toppen af indekset med en stigning på 2,4 pct. til 513,60 kr., på trods af at der ikke var specifikt nyt ude om selskabet.

Ved middagstid havde William Demant Holding indtaget en topplacering i C25, men i løbet af dagen aftog fremgangen, hvilket betød, at aktien sluttede knap 0,1 pct. højere i 244,20 pct.

Høreapparatkoncernen afholdt kapitalmarkedsdag i London. Begivenheden startede klokken 11.00 dansk tid, og forinden havde selskabet offentliggjort programmet for dagen og slået fast, at der ikke ændres i de nuværende finansielle forventninger. I løbet af dagen kom der heller ikke umiddelbart meget nyt frem under dagens præsentationer.

NOVO I BUNDEN FØR HØRING

Novo Nordisk var ligeledes i fokus oven på en historie fra Finans, om at konkurrenten Sanofi er utilfreds med Novos ageren i Danmark, hvor det danske medicinalselskab beskyldes for at tromle sine konkurrenter med ulovlige salgsmetoder. Novo undrer sig over beskyldningerne.

Derudover kunne den danske medicinalgigants investorer holde øje, da der klokken 16.00 dansk tid startede en høring i det amerikanske senat om medicinalpriserne med udgangspunkt i Donald Trumps politiske udspil, der er navngivet "American Patients First", som blev offentliggjort første gang i maj.

Ifølge Søren Løntoft, der er senioranalytiker hos Sydbank, burde høringen dog ikke få den store betydning for de danske medicinalselskaber, og det politiske udspil gav i maj heller ikke anledning til store reaktioner.

- Indholdet i den her plan er for medicinalsektoren egentligt relativt behersket i forhold til, hvad man kunne have frygtet. Derfor bør det nok heller ikke give anledning til de helt store rystelser. Det går lidt mere på systemet end farmaselskaberne, siger han til Ritzau Finans.

Novo-aktien sluttede 1,2 pct. lavere i 280,50 kr., mens Lundbeck faldt 0,8 pct. til 450 kr.

Helt i bund sluttede energiselskabet Ørsted med et dyk på 1,2 pct. til 370 kr. Tirsdag har selskabet meddelt, at det har indgået en aftale om at sælge sin ejerandel på 50 pct. i det hollandske kraftværk Enecogen til et helejet datterselskab af amerikanske Castleton Commodities International. Med frasalget ejer Ørsted ikke længere kraftværker uden for Danmark.

Ifølge Nikolaj Holmsgaard fra ABG Sundal Collier har aktien klaret det godt siden børsnoteringen, men at nogle investorer blev skuffede, da Ørsted måtte gå tomhændet fra den første udbudsrunde for havvind i den amerikanske stat Massachusetts, som offentliggjorde resultatet af runden i slutningen af maj.

- Der er nok nogen, der lige tager lidt profit eller tager toppen af. Stemningsmæssigt er vi måske også tippet over til den negative side, men det kræver sikkert heller ikke særligt meget af de gode nyheder, før aktien kan stige lidt igen, siger han.

Vestas-aktien placerede sig også i den mindre sjove ende af C25 med et fald på 0,7 pct. til 413,20 kr. MHI Vestas, der er et joint venture mellem Vestas og japanske Mitsubishi Heavy Industries, har leveret regnskab for det forskudte regnskabsår 2017/18. Det viser en stærk vækst, men fortsat et driftsunderskud.

MHI Vestas lægger dog op til, at det igangværende regnskabsår bliver skelsættende, da driftsresultatet ventes at nå break-even mod slutningen af året.

- Det er i og for sig positivt, at de forventer break-even, men det var nok også ventet i markedet, siger Nikolaj Holmsgaard.

Udenfor C25-indekset kom der regnskab TK Development, der udvikler fast ejendom, og det bød på en stigende omsætning - men et minus på bundlinjen som følge af en nedskrivning og et forsinket byggeprojekt. TKD-aktien faldt 2,5 pct. til 6,73 kr.