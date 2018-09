Tirsdagens aktier: Pandora mistede lidt af pusten i grønt C25

Smykkeaktien lukkede med en stigning på 6,8 pct. til 403,00 kr., mens C25 fik et løft på 0,4 pct. til 1120,40.

Generelt var der en positiv stemning blandt de europæiske aktieinvestorer, der ikke lod sig ryste af, at USA's præsident, Donald Trump, natten til tirsdag var klar med told på import af kinesiske varer for 200 mia. dollar. Kina svarede igen med told på amerikanske varer for 60 mia. dollar.

Pandora-aktien var momentant oppe at ramme en kurs på 418,80 kr., da den italienske avis Il Sole 24 Ore ifølge Bloomberg News skrev, at kapitalfonde som KKR og Bain Capital kan være i færd med at se på smykkeselskabet.

En faldende aktiekurs og flere nedjusteringer i løbet af året har skabt en attraktiv værdisætning af Pandora, mener Søren Løntoft Hansen, der er senioranalytiker hos Sydbank:

- Jeg forestiller mig, at man kigger på Pandora, og så ser man et stærkt et brand. Så hvis man kan ændre den underliggende vækst til det bedre, ser værdiansættelsen også attraktiv ud, siger han.

Pandora oplyser til Ritzau Finans, at selskabet ikke har kendskab til noget, der burde få aktien til at stige.

NYT FRA DANSKE ONSDAG

Tirsdag var dagen før dagen for Danske Bank. Onsdag fremlægger ledelsen den interne undersøgelse af hvidvask i bankens estiske filial. Forinden har flere medier skrevet, at topchef Thomas Borgen kendte til problemerne. Senest skriver Berlingske Business, at Borgen i 2014 var "velorienteret" om mulig hvidvask i milliardstørrelsen.

Danske Bank-aktien steg 3,6 pct. til 174,85 kr.

A.P. Møller-Mærsk ventes også at fremlægge nyt onsdag. Ifølge de pip, der er kommet ud fra anonyme kilder, kan det dreje sig om en mulig spareplan og omstrukturering.

Tirsdag steg Mærsk B-aktien 3,5 pct. til 9146 kr.

Nederst i C25 landede GN, der kan være påvirket af, at de komponenter, som GN Groups headset-division, GN Audio, benytter i sine headsets, er omfattet af den liste af kinesiske varer, der vil blive pålagt den senest offentliggjorte toldsats fra USA.

GN Audios hovedforretning er dog ikke berørt af toldsatserne, fortæller selskabet.

GN-aktien faldt 2,4 pct. til 315,40 kr.

NOVO FYRER 400 MEDARBEJDERE

Novo Nordisk-aktien faldt 0,6 pct. til 301,35 kr. efter nyheden om en række strukturelle ændringer i selskabets forsknings- og udviklingsorganisation.

Som led i ændringerne afskediges 400 medarbejdere i forsknings- og udviklingsenheder i Danmark og Kina.

Coloplast holdt kapitalmarkedsdag, og her lød det blandt andet, at selskabets sårplejeforretning endnu ikke har udviklet sig som ventet.

- Vi troede, at vi kunne fordoble vores forretning på fem år. Vi vokser langsommere end det, og markedet vokser langsommere end ventet. Men den underliggende vækst er der stadig, sagde topchef Lars Rasmussen på kapitalmarkedsdagen.

Årsagen er blandt andet prispres, lød det. Medicoaktien faldt 1,3 pct. til 655,20 kr.

IC GROUP FALDT TUNGT

Uden for C25 fik IC Group-aktien en gevaldig ørefigen. Aktien faldt 59,8 pct., efter at den handlede uden retten til udbytte, mens selskabet samtidig blev en storaktionær fattigere.

ATP ejede godt 7 pct. af IC Group, men afhændede hele posten på 1,22 mio. aktier mandag. Modekoncernen oplyser, at aktierne er solgt til 159 kr. per styk. Aktien lukkede mandag i 167,80 kr.

IC Group udbetalte tirsdag et ekstraordinært udbytte på 100 kr. per aktie - næsten 60 pct. af mandagens lukkekurs - som følge af salget af mærket Peak Performance for et milliardbeløb.

Oven på de begivenheder blev IC-aktien handlet til en kurs på 67,40 kr.

Zealand Pharma præsenterede positive resultater fra det andet af to fase 3-studier med Dasiglucagon, der skal bruges til at behandle alvorlige tilfælde af for lavt blodsukker hos patienter med type 1-diabetes.

Nu mangler kun et studie - nemlig et studie, hvor effekten på børn med type 1-diabetes testes - før Zealand Pharma forventer at kunne indsende en registreringsansøgning til sundhedsmyndighederne.

Aktien steg på den baggrund med 3,3 pct. til 118 kr.

Chemometec-aktien blev løftet 11,1 pct. til 84,40 kr. af et regnskab, der bød på bedre tal, end selskabet havde stillet markedet i udsigt.

Stigende salg især til de amerikanske kunder gav i 2017/18 for første gang Chemometec, der udvikler, producerer og sælger analyseudstyr til celletælling, en trecifret omsætning. Også det indeværende regnskabsår ventes at byde på vækst, lyder det fra selskabet.

Aktien i rederiet DFDS var på retur, og en fortsat svækkelse af den tyrkiske lira spillede formentlig en vigtig rolle, efter at rederiet i juni købte det tyrkiske rederi U.N. Ro-Ro.

Aktien faldt 3,9 pct. til 321,80 kr.