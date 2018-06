Tirsdagens aktier: Ørsted toppede rødt C25 efter frasalgsplaner

- Set med danske briller er det stadig et surt marked, og det er eskaleringen af handelskrigen, som jeg godt synes, at man kan kalde det, der gør, at indekset falder tilbage, siger Martin Munk, der er senioraktierådgiver i Jyske Bank.

Martin Munk henviser blandt andet til muligheden for en øget amerikanske told på europæiske biler, som den amerikanske præsident, Donald Trump, tweetede om i fredags.

Mærsk, der har været den danske aktie, som har været mest berørt af den optrappede handelstvist mellem USA og resten af verden, faldt tirsdag yderligere 2,8 pct. til 8432 kr. målt på B-aktien. Det er det laveste niveau i næsten to år.

- Mærsk og lignende har været presset de seneste dage, og det forsætter bare i dag, siger Martin Munk og henviser også til DSV, der faldt med 0,8 pct. til 512 kr. Dermed er det den fjerde dag i streg, at aktien falder.

ØRSTED SÆLGER FRA

Ørsted endte øverst med en stigning på 1,9 pct. til 382 kr., efter at energiselskabet har iværksat en struktureret salgsproces vedrørende selskabets danske eldistributions- og privatkundeforretning.

Bestyrelsen forventes - med opbakning fra aktionærerne - at træffe beslutning om et eventuelt salg inden udgangen af første halvår 2019.

Ørsted kunne i øvrigt afvise, at man er ved at forberede et købstilbud af EDP-Energias de Portugals forretning for vedvarende energi, efter det var rygtet i markedet.

VESTAS VINDER FLERE ORDRER

Vestas fortsatte ordrestimen i afslutningen på andet kvartal. Tirsdag annoncerede vindmølleselskabet, at man har vundet en ordre på 47 megawatt, MW, i Japan.

Aktien faldt dog alligevel 2 pct. til 395,40 kr.

- Der kan stadig være lidt usikkerhed omkring prissætningen per megawatt, der kan presse den ned. Samtidig er aktien røget ned under 400 kr., og det kan have noget betydning psykologisk og i den tekniske analyse, vurderer Martin Munk.

ØGET SHORT I BAVARIAN

Bavarian faldt 2 pct. til 185,55 kr., efter at aktien mandag sluttede i det laveste niveau i en måned. Det canadiske investeringsselskab Connor Clark & Lunn Investment har øget sin shortposition i aktien i Bavarian til 0,70 pct. fra 0,61 pct. og har dermed satset flere penge på, at aktien falder i værdi.

Carlsberg faldt 0,9 pct. til 745,80 kr. til trods for et hævet kursmål hos finanshuset Jefferies til 750 kr. fra 730 kr. Anbefalingen fastholdes på "hold".

Fra regnskabsfronten kom der tirsdag nyt fra Harboes Bryggeri, som gjorde status for regnskabsåret 2017/18, der løb til og med april og sluttede, inden det bryggerivenlige gode sommervejr satte ind.

Årets salg endte på 1137,7 mio. kr. mod 1431,3 mio. kr. i samme periode sidste år. Driften har kunnet mærke tiltagene og presset på priserne, og driftsindtjeningen, EBITDA, endte på 105,1 mio. kr. mod 140,9 mio. kr. året før. Selskabet oplyser, at den negative sæsonpåvirkning og prisreduktion på en række kontrakter har påvirket indtjeningen.

Investeringer i regnskabsåret har udgjort 163,0 mio. kr. mod 110,8 mio. kr. året før. Årets resultat endte på 0,2 mio. kr. mod 31,5 mio. året før. Bryggeriet venter i det forskudte regnskabsår 2018/19 et EBITDA-resultat på 100-110 mio. kr. og et resultat før skat i niveauet 0-10 mio. kr.

Aktien faldt 10,4 pct. til 89,40 kr., og var dermed den mest faldende af de handlede aktier tirsdag.

Også Roblon, der laver fibermaterialer til den optiske kabelfiberindustri, kom med regnskab for første halvår af 2017/18.

Salget af kabelfibermaterialer og kabelmaskiner var med til at trække omsætningen op for Roblon i de første seks måneder af det forskudte regnskabsår 2017/18.

I første halvår voksede den samlede omsætning dermed til 108,5 mio. kr. fra 86,6 mio. kr. i samme periode året før. Hvis man ser på andet kvartal isoleret, var det dog ikke nok til at løfte omsætningen i perioden, og her byder regnskabet omvendt på en faldende omsætning til 44,6 mio. kr. fra 52,5 mio. kr. i andet kvartal sidste år.

Aktien faldt 2,9 pct. til 302 kr.