Tirsdagens aktier: Novo-stigning kunne ikke sikre samlet C25-plus

Fokus er igen flyttet til regnskaber, da sæsonen for rapporteringer for første kvartal er ved at komme op i gear - både herhjemme og i udlandet.

Og fra sidstnævnte front spillede nyheder fra USA tirsdag en vigtig rolle i en stigning til medicinalselskabet Novo Nordisk.

Det var med til at dæmpe returen i C25-indekset, som dog alligevel faldt med 0,02 pct. til 1114,60. Med til at trække ned var også fortsatte stigninger i den tiårige amerikanske rente, der ud på eftermiddagen ramte 3 pct. for første gang i godt fire år.

- Det har været lidt blandet med små plusser og små minusser rundt omkring. Regnskabssæsonen fylder stadig meget, konstaterer Martin Munk, der er senioraktierådgiver hos Jyske Bank.

For Novo Nordisk handlede regnskabsinteressen om tal for første kvartal fra den amerikanske rival Eli Lilly.

De var langt over markedets forventninger, og salget af flere af de diabetesmidler, der er i konkurrence med midler fra Novo Nordisk, overgik også markedets forventninger klart.

Det drejer sig særligt om den hurtigtvirkende insulinanalog Humalog, men også GLP-1-midlet Trulicity, der er i direkte konkurrence med Novos bedst sælgende enkeltmiddel, Victoza.

Men man skal passe på med at trække for mange paralleller til Novo Nordisk, da Eli Lilly også sælger meget til visse patientgrupper, hvor der ikke er lige så meget rabat, som tilfældet er i en stor del af Novo Nordisks salg, lyder det fra Jyske Bank.

- Man skal være forsigtig med at lave for meget "read over", fordi de sælger til forskellige patientgrupper. Tallene er overordnet set pæne, og Novo stiger på det, må man dog konstatere, siger Martin Munk.

Novo, der selv afleverer regnskab for første kvartal i næste uge, steg 1,2 pct. til 288,65 kr.

Fra Sverige var der tirsdag morgen nyt fra Swedbank, der med sit regnskab for første kvartal overgik forhåndsforventningerne i markedet.

Banken leverede 10,74 mia. svenske kr. i samlede indtægter i de første tre måneder af i år, mens analytikerne ifølge SME Direkt have sigtet efter 10,43 mia. svenske kr. på den post.

Samtidig kunne Swedbank notere sig noget mindre nedskrivninger på udlån end ventet, og det trak op på bundlinjen, der med 5033 mio. svenske kr. i nettooverskud var godt 350 mio. svenske kr. over det ventede.

Herhjemme faldt Nordea med 0,1 pct. til 63,80 kr. Banken afleverer selv sit regnskab for første kvartal onsdag morgen. Danske Bank, der afleverer regnskab torsdag, steg med 0,5 pct. til 225,70 kr.

For DSV var der tirsdag nyt fra schweiziske Kuehne + Nagel, der umiddelbart bekræftede et stærkt vækstbillede i markedet med sine tal for første kvartal, vurderer analytikere fra Sydbank og Alm. Brand Markets over for Ritzau Finans.

DSV, der selv afleverer regnskab den 1. maj, steg med 0,4 pct. til 498,80 kr. tirsdag.

I bunden af C25 faldt NKT med 4,2 pct. til 186,70 kr. uden større selskabsspecifikke nyheder som forklaring. En analyse fra amerikanske Goldman Sachs kan dog have været en del af forklaringen.

Banken har indledt dækning af NKT med anbefalingen "neutral" og et kursmål på 200 kr.

- Jeg vil tro, at der måske har været noget negativ ordlyd i analysen. Og aktien er generelt ramt af, at der ikke kommer nogen ordrer. Kapaciteten er der, men de er ikke landet endnu. Vi tror, at de finder vej til NKT på et tidspunkt, men markedet vil tilsyneladende gerne se det først, siger Martin Munk.

Fra den danske andedam var tirsdag regnskaber fra Royal Unibrew, Columbus og Solar.

Unibrew øgede både top- og bundlinjen samt driften betragteligt i sit første kvartal, og for hele året blev forventningerne fastholdt. Det blev positivt modtaget af handlerne, der sendte aktien op med 2,2 pct. til 415,20 kr.

For Columbus har flere opkøb skabt markant vækst i første kvartal, der bød på en omsætning på 469,4 mio. kr. mod 310,1 mio. kr. i den tilsvarende periode sidste år.

Nettooverskuddet blev knap fordoblet til 32,1 mio. kr., og aktien steg 2,5 pct. til 15,78 kr.

Solar havde omvendt let toplinjetilbagegang og et stort dyk på bundlinjen med til investorerne. Aktien steg alligevel 0,3 pct. til 405,50 kr.

For Møns Bank var tirsdag en rød dag, efter at banken har fået 800.000 nye aktier fra en emission i handel. Afregningskursen for de nye aktier var 100 kr., og det fik tirsdag Møns Bank til at falde med 7,4 pct. til 126 kr.

/ritzau/FINANS