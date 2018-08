Tirsdagens aktier: Nilfisks regnskab og flere opjusteringer i fokus

Her er det så som så med nyheder - måske lige med undtagelse af Vestas, der fra morgenstunden har fået nyt fra de tyske konkurrenter Senvion og Nordex, der begge er kommet med regnskaber, op til at Vestas selv kommer med regnskab for andet kvartal onsdag morgen.

Samlet peger det på en lidt mere rolig dag på børserne i Europa, efter at den tyrkiske valutakrise har domineret de seneste dage og givet kursfald. I morgentimerne indikerer handlen med futures, at de store indeks vil åbne let til den positive side.

Mandag blev C25 trukket af stigninger i blandt andet GN Group og Coloplast, og samlet endte eliteindekset med et plus på 0,7 pct. til 1142,17.

Nilfisk, hvis aktien faldt med 0,8 pct. mandag til 330 kr., er kommet med regnskab inden fondsbørsens åbning. Selskabet, der udbyder professionelle rengøringsmaskiner og services, kom ud af andet kvartal med et overskud på 13,8 mio. euro, hvilket var lidt lavere end i samme periode sidste år, da overskuddet lød på 15,2 mio. euro.

Omsætningen steg ellers til 284,5 mio. euro fra 280 mio. euro i andet kvartal sidste år. Nilfisk fremhæver for kvartalet en organisk vækst på 5,8 pct. og en EBITDA-margin før særlige poster eksklusive påvirkning fra fantomaktier på 12,5 pct.

FLERE OPJUSTERINGER

Spotlyset kan ligeledes ramme Rockwool, Aarsleff og Veloxis, der alle opjusterede mandag aften. Rockwool, der steg 0,2 pct. mandag til 2556 kr., venter nu en omsætningsvækst i 2018 på 13-15 pct. i lokal valuta mod tidligere 7-10 pct., mens driftsmarginen (EBIT) fortsat ses omkring 13 pct. I første halvår var der en vækst på hele 17 pct.

Aarsleff, der steg med 0,7 pct. mandag til 222,50 kr., kom også med en opjustering. Summen af flere gode ting gør, at driftsresultatet (EBIT) nu ventes på 470 mio. kr. mod før 450 mio. kr. Og Veloxis, der faldt mandag med 1,1 pct. til 1,05 kr., opjusterede ligeledes sin prognose. Omsætningen ses 6 mio. dollar højere, og underskuddet ventes også at blive mindre.

VINDNYT TIL VESTAS

Vestas, der kommer med regnskab onsdag morgen, har fået nyt om vindmøllebranchen fra tysk hold fra Senvion og Nordex. Begge selskaber fastholder forventningerne til 2018, og Nordex ser et fortsat et stærkere andet halvår - men påpeger, at udfordringerne i branchen fortsætter.

Vestas faldt med 0,6 pct. mandag til 402,30 kr. Samlet venter Vestas i 2018 en omsætning på mellem 10 mia. euro og 11 mia. euro og en EBIT-margin på 9-11 pct. før særlige poster. De fri pengestrømme ventes at blive på minimum 400 mio. euro.

KURSMÅL ÆNDRES FOR FLERE

GN, der steg til tops mandag med et plus på 5,4 pct. på kursen til 312,50 kr. på en produktlancering, har af Credit Suisse fået øget kursmålet med 50 kr. til 265 kr., viser data fra Bloomberg News.

Og har Nordea været en tur på vandet og har sat kursmålene ned for både DFDS og Norden til henholdsvis 425 kr. fra 465 kr. og 120 kr. fra 145 kr. Banken fastholder sin købsanbefalingen på begge aktier, viser data fra Bloomberg News.

DFDS faldt 6,6 pct. til 353,20 kr. med afsæt i rederiets eksponering mod den kriseramte tyrkiske økonomi, mens Norden kunne notere en tilbagegang på 3,9 pct. til 96,80 kr. mandag.

Sparekassen Sjælland-Fyn fastholder i sit regnskab for andet kvartal forventningerne til hele året. Aktien endte mandag uændret i 102 kr.

Derudover kommer Hvidbjerg Bank, der lå i 52 kr. mandag, Cemat, der faldt 1,7 pct. til 0,40 kr., og Brd. Klee, der lå uændret mandag igennem i 2780 kr., alle med regnskaber tirsdag.