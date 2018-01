Tirsdagens aktier: Nedtur til Genmab og Tryg tog toppen af fremgangen

Nedturen var med til at lægge en dæmper på udviklingen i C25-indekset, som lukkede 0,1 pct. højere i 1165,54 - trukket op af Mærsk, Novo Nordisk og Lundbeck.

Genmabs amerikanske partner Johnson & Johnson offentliggjorde salgstal for kræftmidlet Darzalex i fjerde kvartal, og det landede på 371 mio. dollar, hvilket ifølge ABG Sundal Collier var 21 mio. dollar lavere end ventet. Aktien faldt 3,2 pct. til 1133 kr.

- Salget var mindre end forventet, og det overrasker mest, at momentum i den amerikanske forretning ikke er alt for god, da salget kun vokser 5 pct. i forhold til kvartalet før.

- Det stiller spørgsmålstegn ved, om forventningerne til Darzalex-salget i 2018 er for høje, siger aktiechef Tue Østergaard fra ABG Sundal Collier til Ritzau Finans.

TRYG SKUFFEDE MED REGNSKAB

Branchekollegaen Bavarian endte også i bunden af C25 med et minus på 3,4 pct. til 237,20 kr. efter mandagens kurshop på 5,8 pct.

Tryg-aktionærerne blev ligeledes fattigere i tirsdagens handel efter et regnskab for fjerde kvartal, hvor toplinjen på 4488 mio. kr. var 24 mio. kr. lavere end ventet, mens bundlinjen på 527 mio. kr. var 51 mio. kr. under forventningerne ifølge estimater fra Ritzau Estimates. Aktien faldt 3,2 pct. til 149,30 kr.

- Både toplinjen i fjerde kvartal og forventningerne om at vokse 1-2 pct. i år er til den lave side, og så kan faldet også skyldes, at nogle investorer havde håbet på et stigende udbytte, siger Tue Østergaard.

I den anden ende af C25 var Mærsk i fokus, da selskabet ifølge Berlingske Business er på vej mod et salg af Maersk Drilling, som ifølge avisen står til at blive opslugt af A.P. Møller Holding og en unavngiven industripartner. B-aktien steg 2,3 pct. til 11.245 kr.

- Der er mange investorer, som fokuserer på, hvilken udbyttebetaling Mærsk kan levere i fremtiden, og her vil et frasalg i den størrelsesorden kunne give lidt ro på den front, siger Tue Østergaard.

Lundbeck-aktien endte helt øverst i C25 med en stigning på 2,6 pct. til 322,10 kr., uden at der var nyheder fremme om medicinalselskabet.

NOVO OG NORDEA BLEV LØFTET

Derudover var flere aktier i fokus som følge af nye anbefalinger. TDC endte midt indekset med en stigning på 0,7 pct. til 40 kr., efter at JPMorgan ifølge Bloomberg News løftede anbefalingen til "hold" fra "køb".

I samme luftlag var Novo Nordisk at finde, da finanshuset Pareto startede dækning med anbefalingen "køb". Novo-aktien steg 0,5 pct. til 351,95 kr.

Danske Bank fik ifølge Bloomberg News sænket anbefalingen hos canadiske RBC til "sector perform" fra "outperform", mens franske Kepler Cheuvreux indledte dækning med "køb", hvilket også var tilfældet hos kollegaen Nordea.

Danske Bank-aktien faldt 0,7 pct. til 245,50 kr., mens Nordea-aktien steg 1,3 pct. til 77,12 kr.

Uden for eliteindekset var Torm i fokus, da rederiet offentliggjorde et større aktiesalg, som sikrer selskabet omkring 100 mio. dollar i kassen, der primært skal bruges til at købe nye skibe.

Aktierne er solgt med en rabat på omkring 5 pct., og hovedaktionæren, kapitalfonden Oaktree, købte 69 pct.

Derudover offentliggjorde rederiet forventninger til 2017, og Torm venter et driftsoverskud før af- og nedskrivninger, EBITDA, på 155-160 mio. dollar samt et resultat før skat på 0-5 mio. dollar - eksklusive værdijusteringer af skibe. Torm-aktien faldt 2,4 pct. til 52,30 kr.

Ringkjøbing Landbobank fik skåret anbefalingen hos både Danske Bank og ABG Sundal Collier til "hold" fra "køb". Aktien lukkede 1,9 pct. lavere i 330 kr.