Tirsdagens aktier: Mærsk trykket af direktørskifte i nølende C25

. De danske aktier balancerede meget af tirsdagen omkring udgangspunktet med Vestas som katalysator i opadgående retning og Mærsk og Jyske Bank som de tunge lodder i bunden.

For Mærsk trak det ned, at selskabet har sagt farvel til sin finansdirektør - en nyhed, som fyldte rigtig meget i billedet i løbet af tirsdagen.

Samlet set endte de grønne aktier med at vinde tovtrækkeriet, og C25-indekset endte 0,1 pct. højere i 1124,50.

Investorerne afventede fortsat udfaldet af rentemødet i den amerikanske centralbank, Federal Reserve, der indledes tirsdag og afsluttes med en rentemeddelelse onsdag. Her er det forventningen i markedet, at banken vil løfte sin ledende rente med 25 basispoint.

Desuden vil investorerne holde øje med eventuelle meldinger fra Federal Reserve om prognosen for yderligere renteforhøjelser i år, der indtil nu lyder på samlet tre styk, mens flere økonomer i markedet venter, at der vil komme fire.

Ventepositionen inden afgørelsen var under alle omstændigheder med til at holde aktiviteten nede tirsdag.

- Der er rentemøde i USA, og det kigger markedet hen i mod. Likviditeten i markedet er stadig ret lav. Volumen er cirka 17 pct. under de seneste 20 dages gennemsnit, siger Anne Sophie Riis, der er børsmægler hos ABG Sundal Collier, til Ritzau Finans.

MÆRSK PRESSET AF DIREKTØRSKIFTE

Med i bunden var de to Mærsk-aktier det meste af dagen, efter at koncernen sagde farvel til sin finansdirektør, Jakob Stausholm, fordi hans hidtidige arbejdsområde splittes op i flere dele som følge af transformationen af selskabet.

Han forlader Mærsk med udgangen af marts, oplyser selskabet.

Jakob Stausholm siger i en pressemeddelelse, at han er "meget enig i ændringen af organisationen."

- Det er den rigtige løsning for virksomheden, men som konsekvens heraf har jeg bedt om at afslutte min kontrakt og vil forfølge andre muligheder, siger den snart forhenværende Mærsk-direktør.

Hos Sydbank anskuer senioranalytiker Morten Imsgard afgangen noget anderledes. Han ser Mærsk som et selskab, der er under pres fra flere fronter, og derfor er uro omkring ledelsen ikke godt for selskabet netop nu.

- Der er rigtig mange ting, der presser Mærsk lige nu i form af vigende fragtrater og en amerikansk præsident, som ikke hjælper et shipping-selskab med protektionistiske tiltag. Det sidste, man har behov for, er uro på ledelsesgangen, siger Morten Imsgard til Ritzau Finans.

Investorerne virkede til at være enige i den tolkning, og Mærsks B-aktie faldt med 1,6 pct. til 9312 kr., mens A-aktien bakkede 1,9 pct. til 8845 kr.

JYSKE BANK PRESSET AF SÆNKET ANBEFALING

Helt i bunden sluttede Jyske Bank, der blev ramt af nedslående kommentarer fra ABG Sundal Collier, som sænkede sin anbefaling af bankaktien til "sælg" fra "hold".

Det skete med henvisning til en god periode for aktien, der er blevet meget dyr, hvis man spørger finanshuset.

- Fundamentalt er der ikke noget på casen, der trækker ned. Det er et spørgsmål om ren og skær værdisætning. Vi kan ikke længere se nok potentiale til at holde anbefalingen oppe, forklarer Anne Sophie Riis.

Jyske Bank faldt med 3,4 pct. til 367 kr.

VESTAS TRONEDE I TOPPEN

I toppen af C25-indekset steg Vestas med 2,4 pct. til 443 kr. uden større selskabsspecifikke nyheder som forklaring.

Mandag meddelte vindmølleproducenten, at den har indgået en ny aftale om køb af vindmøllevinger hos TPI Composites, hvilket sker som led i bestræbelserne på at styrke sin fleksibilitet og omkostningseffektivitet.

Aftalen inkluderer produktion af vingeblade til den store V150-4.2 MW-mølle til primært de asiatiske markeder, men også med mulighed for levering til de globale markeder.

ZEALAND RAMTE PLET MED FASE 3-STUDIE

Blandt sidepapirerne lyste blandt andet Zealand Pharma op efter præsentationen af gode fase 3-resultater med lægemiddelkandidaten Dasiglucagon, der skal bruges til at modvirke for lavt blodsukker - også kaldet hypoglykæmi - hos patienter med type 1-diabetes.

I den første del af fase 3-forsøgene har midlet mødt sine primære endemål, og det gav anledning til en stigning på 5,6 pct. til 97,90 kr. for medicinalaktien.

Scandinavian Brake Systems (SBS) lå også længe til en stigning efter et pænt årsregnskab for 2017, hvor der samtidig også stilles fremgang i 2018 i sigte. Men aktien endte med et fald.

SBS formåede ellers sidste år at øge overskuddet pænt, da særligt de fortsættende aktiviteter viste bedring. Overskuddet blev efter skat 19,7 mio. kr. mod 6,3 mio. kr. i 2016.

På driften leverede SBS EBITDA-overskud for de fortsættende aktiviteter på 61,2 mio. kr. mod 49,5 mio. kr. året før. Resultaterne var baseret på en omsætning, der ellers faldt til 735 mio. kr. fra 769,7 mio. kr. i 2016.

For indeværende år venter selskabet en omsætning på 740-765 mio. kr. og et driftsresultat (EBITDA) for de fortsættende aktiviteter på 65-75 mio. kr.

Aktien faldt med 2,2 pct. til 26,40 kr.

/ritzau/FINANS