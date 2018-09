Tirsdagens aktier: Mærsk og Pandora hev C25 i rødt på rolig dag

Mærsk-aktierne var sammen med Pandora og Ambu de tunge lodder, der tirsdag trak C25-indekset i rødt.

Overordnet set var dagen ellers relativt rolig, hvis man kigger på aktiviteten i markedet, men nye forlydender om en eskalerende handelskrig var med til at trække Mærsk ned, og med de aktier fulgte Ambu og Pandora uden større bagvedliggende nyheder.

- Omsætningsmæssigt ligger vi i den lave ende i dag. Det er en stille dag, men vi er også i en periode, hvor der er lidt vakuum i selskabsnyhederne. Der kommer ikke så mange ting, og det handler i stedet mere om politiske tiltag som eksempelvis handelskrig, siger Ole Kjær Jensen, der er afdelingsdirektør hos Sydbank, til Ritzau Finans.

C25-indekset bakkede med 0,7 pct. til 1127,78 på en dag, hvor omsætningen i de fleste aktier trak gennemsnittet ned.

MÆRSK IGEN RAMT AF HANDELSSPÆNDINGER

For aktierne i A.P. Møller-Mærsk var tirsdagen endnu en gang præget af snak om en tiltagende handelskrig mellem USA og Kina.

Tirsdag var det Kina, der raslede med sablen ved at opfordre verdenshandelsorganisationen WTO til at indføre sanktioner mod USA på baggrund af manglende efterlevelse af dumping-forpligtelser, rapporterer nyhedsbureauet Reuters.

- Det er det, der rammer Mærsk. Det skaber endnu mere usikkerhed om aktien, der har været meget påvirket af snakken om handelskrig, siger Ole Kjær Jensen.

Han påpeger dog også, at det trækker i den anden retning, at USA og Canada tirsdag har genoptaget forhandlingerne om en erstatning af Nafta-aftalen.

Mærsks B-aktie faldt med 3,1 pct. til 8772 kr.

I relation til Mærsk er der også mere nyt i vente i næste uge.

Ifølge Ritzau Finans' oplysninger har ledelsen i selskabet nemlig oplyst medarbejderne om, at de vil blive orienteret den 19. september om blandt andet en "organisationsændring".

Det er i tråd med tidligere skriverier i branchemediet Shippingwatch, der også har beskrevet planer om organisationsændringer i løbet af september.

Med i bunden af C25 endte også Pandora og Ambu, der faldt med henholdsvis 3,1 pct. til 376,80 kr. og 3,3 pct. til 208,20 kr. uden umiddelbare selskabsspecifikke nyheder.

SÆNKET KURSMÅL TIL CARLSBERG

Blandt elitepapirerne var der også lidt opmærksomhed til bryggeriet Carlsberg, der fik sænket sit kursmål hos tyske Berenberg til 710 kr. fra 750 kr.

Anbefalingen "hold" fastholdes, mens den hollandske konkurrent Heineken fik sænket sin anbefaling hos Berenberg til "sælg" fra "hold".

Berenberg vurderer - i relation til hele sektoren - at prisstigninger på råvarer vil ramme indtjeningen de kommende år.

Carlsberg-aktien faldt med 1,9 pct. til 759,20 kr.

Fokus var der også fortsat til Danske Bank, der mandag satte dato på offentliggørelsen af hovedkonklusionerne fra bankens interne undersøgelse af mistænkelige transaktioner i dens estiske filial, der sættes i forbindelse med hvidvask.

Og det var et godt træk fra banken, lyder vurderingen fra Sydbank.

- Jeg synes, at det er den rigtige måde at gøre det på, så det ikke bare kommer som et lyn fra en klar himmel, siger Ole Kjær Jensen.

Danske Bank-aktien, der har været i kraftig modvind i år, faldt tirsdag med 0,7 pct. til 170,65 kr.

Præsentationen fra Danske Bank kommer den 19. september, hvor der også afholdes pressemøde.

ROBLON BELØNNET FOR LØFT AF LANGSIGTEDE MÅL

Roblon afleverede tirsdag regnskab for tredje kvartal af regnskabsåret 2017/18, der viste tilbagegang på de fleste poster, men det var i stedet en opdatering af selskabets langsigtede strategi frem mod 2021 senere på dagen, der endte med at dominere aktiens udvikling.

Her løftede Roblon nemlig - efter en række frasalg og opkøb over de seneste to år - sine mål for de sidste tre år af strategiperioden, der startede i 2016.

Roblon sigter nu efter en gennemsnitlig årlig omsætningsvækst på minimum 15 pct. I den oprindelige strategi lød målet til toplinjen på en organisk vækst på minimum 7 pct. årligt.

Samtidig er forventningerne til den årlige vækst i resultatet per aktie løftet til minimum 15 pct. fra minimum 7 pct. i den oprindelige strategi fra forrige år, mens forventningerne til afkastet af den investerede kapital (ROIC) nu lyder på minimum 20 pct. før skat mod tidligere 15 pct.

Roblon-aktien gik efter den nyhed fra et fald til en stigning på 8,7 pct. til 288 kr.

ZEALAND FORTSATTE OP

Zealand Pharma var i øvrigt fortsat i fremdrift - for tredje handelsdag på stribe.

Tirsdag var stigningen dog blot på 0,9 pct. til 112 kr., men set over de tre dage er aktien steget med omtrent 23 pct., efter at Zealand Pharma sent torsdag i sidste uge berettede om et salg af rettighederne til royalties og milepælsbetalinger for diabetesmidlerne Soliqua og Lyxumia.

Aftalen sikrer det danske selskab 205 mio. dollar - svarende til godt 1,3 mia. kr. - og køberen er amerikanske Royalty Pharma.

Mandag aften efter børslukketid kom Speas, der investerer i selskaber gennem private equity-fonde i Norden, desuden med regnskab for andet kvartal.

Det viste et overskud på 9,8 mio. kr., og det er under niveauet på 10,2 mio. kr., som selskabet kunne fremvise på den post i samme kvartal sidste år.

Aktien steg dog med 5,3 pct. til 4740 kr. tirsdag.

/ritzau/FINANS